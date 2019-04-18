Бержерон, О’Райли и Стоун претендуют на «Селки Трофи» в НХЛ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Патрис Бержерон из «Бостона», Райан О’Райли из «Сент-Луиса» и Марк Стоун из «Вегаса» вошли в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Патрис Бержерон из «Бостона», Райан О’Райли из «Сент-Луиса» и Марк Стоун из «Вегаса» вошли в
Бержерон является четырехкратным обладателем награды и стал номинантом на приз в восьмой раз подряд. О’Райли и Стоун номинированы впервые в карьере.
Победитель в номинации будет объявлен 19 июня на церемонии вручения наград НХЛ в