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12:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бержерон, О’Райли и Стоун претендуют на «Селки Трофи» в НХЛ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Патрис Бержерон из «Бостона», Райан О’Райли из «Сент-Луиса» и Марк Стоун из «Вегаса» вошли в шорт-лист претендентов на приз Национальной хоккейной лиги имени Фрэнка Селки, который вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам сезона, сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Бержерон является четырехкратным обладателем награды и стал номинантом на приз в восьмой раз подряд. О’Райли и Стоун номинированы впервые в карьере.

Победитель в номинации будет объявлен 19 июня на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе.

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