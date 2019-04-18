Бобровский и Панарин, оставайтесь в «Коламбусе». Во «Флориде» точно будет хуже

В свое время комиссионер НБА Дэвид Стерн дал величайшее объяснение в истории лиги — он заблокировал обмен Криса Пола в «Лейкерс» «по баскетбольным причинам». На потенциальный переход Панарина и Бобровского в «Пантерс», для которого на юге явно готовы выпрыгнуть из штанов, хочется наложить вето точно так же — «по хоккейным причинам». И вы сейчас скажете — да во «Флориде» их ждет не только меньше налогов, там еще тренер Кенневилл, гениальный Барков, Экблад, в конце концов, который, кажется, уже родился с рыжей бородой. И почему же туда не надо идти? Отвечаем.

Во-первых, есть очень большие сомнения, что «Флорида» сейчас перспективнее «Коламбуса». Да, даже с учетом того, что «Блю Джекетс» впервые в своей истории вышли во второй раунд, для «пантер» вообще-то уже само попадание в плей-офф — большущее достижение. За XXI век это случилось лишь трижды.

Очень символично, что двух лучших бомбардиров «Флориды"-2015/16 (Ягра и Юсси Йокинена) уже нет в лиге, а тренера-строителя Жерара Галлана уволили хамским образом (про это будет чуть ниже). Менеджмент «Флориды» — один из самых нелогичных в лиге, на один невероятно удачный обмен / подписание свободного агента обязательно приходится дикий провал.

Артемий Панарин | Источник: AP

Дэйл Тэллон в свое время стал человеком, который построил основу для чемпионского «Чикаго», но загубил ситуацию с потолком и ушел в другой клуб. Это человек. который выменял для клуба Ягра, но при этом слил в «Вегас» по дешевке двух игроков, которые стали лидерами клуба, дошедшего до финала. Он удачно ловил с рынка ветеранов, но при этом безбожно переплатил Дэйву Болланду, которого знал по «Чикаго». Его работа невероятно противоречива, при этом в единственный сезон, когда он отходил от дел, все было еще хуже: к власти в клубе пришли чистые теоретики, которые начали выписывать контракты на основе продвинутой статистики, и провалились.

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При этом состав «Пантерс» все еще перекошен: их защита — 28-я в регулярке. Экблад пока не стал тем защитником уровня первой сборной Канады, которым казался на драфте и в первом сезоне в лиге. Йэндл — чистый полузащитник, который мало полезен в обороне. Мэтисон сверкнул на московском ЧМ, получил жирный контракт и деградировал. Нужен обмен — то есть один только приход Бобровского мало что поменяет в защите, где нет организации.

Далее, даже к мудрому усатому Джоэлу Кенневиллу есть вопросы: все же его уволили из «Чикаго» не просто так — тренер упрямо не менял ничего в системе игры, защита деградировала вместе с меньшинством (хотя тут уже вопрос к Майку Китчену, который был ассистентом, отвечающим за эти аспекты). Ожидается, что Джек Капуано, который отвечал за защиту в этом составе, останется на посту с приходом нового тренера — и это звоночек.

Во-вторых, «Флорида» — это команда без фанбазы. Просто посмотрите на эти фото:

Если верить протоколу, который хитро считает абонементы, то на арене есть 9 тысяч довольных фанатов. Вранье — в лучшем случае тут 3 тысячи зрителей, которые сиротливо смотрятся на 18-тысячной арене. Виновато в этом не только географическое расположение Флориды, но и географическое расположение арены: BB&T Center находится примерно в 45 минутах от крупных населенных пунктов — ну как если бы москвичи ездили смотреть на «Динамо» в Ивантеевку или Домодедово.

Отсутствие фанатов — это не только неприятная штука по ходу игры (а играть на полных и активных аренах легче — так говорят и сами игроки), это еще и снижает звездный статус. Много мы знаем об Александре Баркове? В основном то, что это «самый недооцененный игрок НХЛ» уже где-то третий год подряд. Это происходит не только из-за дрянной игры всей команды — расположение тоже влияет: даже в матчах плей-офф-2016 арена не была забита под завязку.

И третье: владелец «Флориды» — самодур. Винсент Виола относится к типу «беспокойных хозяев», которые активно вмешиваются в дела клуба, в том числе касающиеся исключительно хоккейных операций. Именно он уволил Жерара Галлана в ноябре 2016-го, а не генеральный менеджер. При этом он готов терять умопомрачительные суммы (Тэллон недавно с восторгом говорил, что владелец согласен терпеть убыток 20−30 миллионов в год, чтобы достичь успеха). Только история показывает, что владельцы, которые слишком активно лезут в чисто хоккейные дела, проваливались.

Сергей Бобровский | Источник: AP

Самое главное: зачем вообще уходить из «Коламбуса»? Дело не только в том, что «мундиры» красиво разнесли «Тампу». Их перспективы выглядят прекрасно: сейчас это третья по молодости команда лиги (средний возраст — 26,6 лет). На следующий год у них есть 30 миллионов под потолком, при этом на контрактах уже 16 игроков основы — Кекяляйнен неплохо заключал сделки и привлекал молодежь. Если обменять условного Буна Дженнера на хорошем контракте, то под потолок влезут и Бобровский, и Панарин, и Дюшен.

Кроме того: Атлантический дивизион «Флориды» будет чумовым в следующие 2−3 года: «Тампа», которая рано или поздно должна покончить с психологическими проблемами, «Торонто» со своими молодыми звездами, очень стабильный «Бостон», «Баффало», которые продолжает собирать таланты, и в любой момент может рвануть вверх.

А в Столичном дивизионе — красота. Там есть «Вашингтон» и «Питтсбург», которые неизбежно покатятся через 1−2 года, уже несколько лет невнятная «Филадельфия», команды из Нью-Йорка на разных стадиях построения. Тут никто не выглядит идеальным — и можно делать заявку на абсолютное лидерство. Несмотря на то, что «Коламбус» продал почти все драфт-пики этого года, пул проспектов там все еще отличный — резерв для усиления есть.