Бобровский и Панарин, оставайтесь в «Коламбусе». Во «Флориде» точно будет хуже
Нормально же получается!
Нормально же получается!
В свое время комиссионер НБА Дэвид Стерн дал величайшее объяснение в истории лиги — он заблокировал обмен Криса Пола в «Лейкерс» «по баскетбольным причинам». На потенциальный переход Панарина и Бобровского в «Пантерс», для которого на юге явно готовы выпрыгнуть из штанов, хочется наложить вето точно так же — «по хоккейным причинам». И вы сейчас скажете — да во «Флориде» их ждет не только меньше налогов, там еще тренер Кенневилл, гениальный Барков, Экблад, в конце концов, который, кажется, уже родился с рыжей бородой. И почему же туда не надо идти? Отвечаем.
Очень символично, что двух лучших бомбардиров «Флориды"-2015/16 (Ягра и Юсси Йокинена) уже нет в лиге, а
Дэйл Тэллон в свое время стал человеком, который построил основу для чемпионского «Чикаго», но загубил ситуацию с потолком и ушел в другой клуб. Это человек. который выменял для клуба Ягра, но при этом слил в «Вегас» по дешевке двух игроков, которые стали лидерами клуба, дошедшего до финала. Он удачно ловил с рынка ветеранов, но при этом безбожно переплатил Дэйву Болланду, которого знал по «Чикаго». Его работа невероятно противоречива, при этом в единственный сезон, когда он отходил от дел, все было еще хуже: к власти в клубе пришли чистые теоретики, которые начали выписывать контракты на основе продвинутой статистики, и провалились.
При этом состав «Пантерс» все еще перекошен: их защита — 28-я в регулярке. Экблад пока не стал тем защитником уровня первой сборной Канады, которым казался на драфте и в первом сезоне в лиге. Йэндл — чистый полузащитник, который мало полезен в обороне. Мэтисон сверкнул на московском ЧМ, получил жирный контракт и деградировал. Нужен обмен — то есть один только приход Бобровского мало что поменяет в защите, где нет организации.
Далее, даже к мудрому усатому Джоэлу Кенневиллу есть вопросы: все же его уволили из «Чикаго» не просто так — тренер упрямо не менял ничего в системе игры, защита деградировала вместе с меньшинством (хотя тут уже вопрос к Майку Китчену, который был ассистентом, отвечающим за эти аспекты). Ожидается, что Джек Капуано, который отвечал за защиту в этом составе, останется на посту с приходом нового тренера — и это звоночек.
Если верить протоколу, который хитро считает абонементы, то на арене есть 9 тысяч довольных фанатов. Вранье — в лучшем случае тут 3 тысячи зрителей, которые сиротливо смотрятся на 18-тысячной арене. Виновато в этом не только географическое расположение Флориды, но и географическое расположение арены: BB&T Center находится примерно в 45 минутах от крупных населенных пунктов — ну как если бы москвичи ездили смотреть на «Динамо» в Ивантеевку или Домодедово.
Отсутствие фанатов — это не только неприятная штука по ходу игры (а играть на полных и активных аренах легче — так говорят и сами игроки), это еще и снижает звездный статус. Много мы знаем об Александре Баркове? В основном то, что это «самый недооцененный игрок НХЛ» уже
И третье: владелец «Флориды» — самодур. Винсент Виола относится к типу «беспокойных хозяев», которые активно вмешиваются в дела клуба, в том числе касающиеся исключительно хоккейных операций. Именно он уволил Жерара Галлана в ноябре 2016-го, а не генеральный менеджер. При этом он готов терять умопомрачительные суммы (Тэллон недавно с восторгом говорил, что владелец согласен терпеть убыток 20−30 миллионов в год, чтобы достичь успеха). Только история показывает, что владельцы, которые слишком активно лезут в чисто хоккейные дела, проваливались.
Самое главное: зачем вообще уходить из «Коламбуса»? Дело не только в том, что «мундиры» красиво разнесли «Тампу». Их перспективы выглядят прекрасно: сейчас это третья по молодости команда лиги (средний возраст — 26,6 лет). На следующий год у них есть 30 миллионов под потолком, при этом на контрактах уже 16 игроков основы — Кекяляйнен неплохо заключал сделки и привлекал молодежь. Если обменять условного Буна Дженнера на хорошем контракте, то под потолок влезут и Бобровский, и Панарин, и Дюшен.
Кроме того: Атлантический дивизион «Флориды» будет чумовым в следующие 2−3 года: «Тампа», которая рано или поздно должна покончить с психологическими проблемами, «Торонто» со своими молодыми звездами, очень стабильный «Бостон», «Баффало», которые продолжает собирать таланты, и в любой момент может рвануть вверх.
А в Столичном дивизионе — красота. Там есть «Вашингтон» и «Питтсбург», которые неизбежно покатятся через 1−2 года, уже несколько лет невнятная «Филадельфия», команды из
Это непопулярное мнение — более того, есть высокая уверенность, что игроки уже купили билеты во Флориду на 1 июля. Но есть ощущение, что этот «Коламбус», каким мы его увидели, способен на большее. Надо только дать ему шанс.