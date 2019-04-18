«Мы не нашли способ, чтобы победить»: Кучеров — о провале «Тампы» и своей дисквалификации
Интервью нападающего «Тампы» Никиты Кучерова на медиадне после вылета из Кубка Стэнли.
Интервью нападающего «Тампы» Никиты Кучерова на медиадне после вылета из Кубка Стэнли.
— Прошло уже несколько дней с вашего вылета из
— Сейчас на уме очень много всего. Мы не смогли найти способ, чтобы победить.
— Что вы в сезоне вы делали иначе, чем в
— Даже не знаю…
— Думаете ли, что дисквалификация — это урок для вас?
— Нет.
— В начале сезона «Тампа» выиграла много матчей, владея шайбой, за счет индивидуального мастерства. В
— Конечно, всегда есть, над чем работать, и есть куда расти и в чем совершенствоваться. Прежде всего, нужно отдохнуть, вернуться и приняться за работу с умом и в правильном направлении, чтобы стать успешной командой. В
— Несколько месяцев назад вы упоминали, что нужно больше забивать и проявлять свои лидерские качества. Что вы скажете о своем личном развитии в этом сезоне?
— Я могу только вернуться на лед и работать над своей игрой.
— Ваши лидерские составляющие нужно улучшать?
— Да.
— Что вы имеете в виду под «все упростить»?
— Просто не терять шайбу на красной и синей линии, быстро выводить шайбу из своей зоны. Делать все просто, проводить больше времени в чужой зоне. В
— Ваша команда, будучи одной из сильнейших в истории, показала просто кошмарный результат с точки зрения ожиданий. Как заставить всех забыть об этом грандиозном провале? Выиграв через год Кубок Стэнли?
— Даже не знаю.
— Завоевать Кубок Стэнли — самое сложное в спорте. На этот раз было не ваше время. Как сделать, чтобы оно пришло?
— Как сделать, чтобы оно пришло? Не знаю. ..