«Мы не нашли способ, чтобы победить»: Кучеров — о провале «Тампы» и своей дисквалификации

Фоторепортаж Российские хоккеисты охотятся за Кубком Стэнли

— Прошло уже несколько дней с вашего вылета из плей-офф. Что сейчас у вас на уме?

— Сейчас на уме очень много всего. Мы не смогли найти способ, чтобы победить.

— Что вы в сезоне вы делали иначе, чем в плей-офф? Что стоило изменить, чтобы перевернуть ход серии?

— Даже не знаю…

— Думаете ли, что дисквалификация — это урок для вас?

— Нет.

— В начале сезона «Тампа» выиграла много матчей, владея шайбой, за счет индивидуального мастерства. В плей-офф это не всегда работает. Сейчас нужно развивать те аспекты, из-за которых вы проиграли серию «Коламбусу»?

— Конечно, всегда есть, над чем работать, и есть куда расти и в чем совершенствоваться. Прежде всего, нужно отдохнуть, вернуться и приняться за работу с умом и в правильном направлении, чтобы стать успешной командой. В плей-офф все иначе. Иногда нужно все упростить и играть в более оборонительный хоккей.

— Несколько месяцев назад вы упоминали, что нужно больше забивать и проявлять свои лидерские качества. Что вы скажете о своем личном развитии в этом сезоне?

— Я могу только вернуться на лед и работать над своей игрой.

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— Ваши лидерские составляющие нужно улучшать?

— Да.

— Что вы имеете в виду под «все упростить»?

— Просто не терять шайбу на красной и синей линии, быстро выводить шайбу из своей зоны. Делать все просто, проводить больше времени в чужой зоне. В плей-офф вы не хотите играть в своей зоне. Думаю, «Коламбус» сделал это хорошо, поэтому одолел нас.

— Ваша команда, будучи одной из сильнейших в истории, показала просто кошмарный результат с точки зрения ожиданий. Как заставить всех забыть об этом грандиозном провале? Выиграв через год Кубок Стэнли?

— Даже не знаю.

— Завоевать Кубок Стэнли — самое сложное в спорте. На этот раз было не ваше время. Как сделать, чтобы оно пришло?