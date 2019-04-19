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09:04 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» без Свечникова сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»

ТАСС, 19 апреля. «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла без участия российского нападающего хозяев Андрея Свечникова, у которого диагностировали сотрясение мозга после драки с капитаном столичного клуба Александром Овечкиным.

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В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (1-я минута) и Тейво Теравайнен (40). Единственный гол у проигравших на свой счет записал Овечкин (31). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Овечкин вышел на 26-е место в списке снайперов плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Евгением Малкиным. Теперь у обоих форвардов по 63 заброшенные шайбы. Выше по списку с 64 голами идут сразу четыре хоккеиста — Петер Форсберг, Бобби Смит, Брайан Пропп и Иван Курнуайе. Лидирует здесь Уэйн Гретцки — 122 шайбы.

Свечников и Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода в третьем матче серии, завершившимся победой «Каролины» — 5:0. Капитан «Вашингтона» отправил молодого форварда в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Нападающий «Каролины» не вернулся на лед до конца матча.

Счет в серии до четырех побед теперь стал равным — 2−2. Четвертая встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 21 апреля.

Каролина Харрикейнз
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала19.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
00:17Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
00:53Якуб Врана
04:13Командный штраф
2-й период
28:42Теуво Терявяйнен
30:35Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
32:39Джон Карлсон
39:32Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
3-й период
54:52Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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