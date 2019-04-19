«Каролина» без Свечникова сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»

В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (1-я минута) и Тейво Теравайнен (40). Единственный гол у проигравших на свой счет записал Овечкин (31). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Овечкин вышел на 26-е место в списке снайперов плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Евгением Малкиным. Теперь у обоих форвардов по 63 заброшенные шайбы. Выше по списку с 64 голами идут сразу четыре хоккеиста — Петер Форсберг, Бобби Смит, Брайан Пропп и Иван Курнуайе. Лидирует здесь Уэйн Гретцки — 122 шайбы.

Свечников и Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода в третьем матче серии, завершившимся победой «Каролины» — 5:0. Капитан «Вашингтона» отправил молодого форварда в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Нападающий «Каролины» не вернулся на лед до конца матча.