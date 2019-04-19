«Каролина» без Свечникова сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»
ТАСС, 19 апреля. «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда
ТАСС, 19 апреля. «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (1-я минута) и Тейво Теравайнен (40). Единственный гол у проигравших на свой счет записал Овечкин (31). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
Овечкин вышел на 26-е место в списке снайперов
Свечников и Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода в третьем матче серии, завершившимся победой «Каролины» — 5:0. Капитан «Вашингтона» отправил молодого форварда в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Нападающий «Каролины» не вернулся на лед до конца матча.
Счет в серии до четырех побед теперь стал равным — 2−2. Четвертая встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 21 апреля.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|00:17
|Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
|00:53
|Якуб Врана
|04:13
|Командный штраф
|28:42
|Теуво Терявяйнен
|30:35
|Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
|32:39
|Джон Карлсон
|39:32
|Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
|54:52
|Уоррен Фегеле
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0