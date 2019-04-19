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09:18 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» вырвал победу за 15 секунд до конца матча плей-офф НХЛ против «Виннипега»

ТАСС, 19 апреля. «Сент-Луис» на выезде победил «Виннипег» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2, а решающая шайба была заброшена за 15 секунд до конца игры.

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В составе победителей голами отметились Райан О’Райлли (42-я минута), Брэйден Шенн (54) и Джейден Шварц (60). У проигравших отличились Адам Лаури (1) и Кевин Хэйз (14).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также результативными действиями не отметился.

«Сент-Луис» вышел вперед в серии со счетом 3−2. Команды на данный момент побеждали только в гостевых матчах. Следующая встреча пройдет в ночь на 21 апреля в Сент-Луисе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Виннипег Джетс
2:3
2:0, 0:0, 0:3
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала19.04.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисКрэйг Беруби
Вратари
Коннор ХеллебайкДжордан Биннингтон
1-й период
00:12Адам Лаури(Брэндон Танев, Эндрю Копп)
13:35Кевин Хэйс(Дастин Бафлин)
2-й период
29:31Роберт Томас
29:31Роберт Томас
39:39Джейкоб Трауба
3-й период
41:29Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Брэйден Шенн)
46:10Джоэль Эдмундсон
53:52Брэйден Шенн(Оскар Сундквист, Джей Боумистер)
59:45Джейден Шворц(Тайлер Бозак)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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