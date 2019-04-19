«Сент-Луис» вырвал победу за 15 секунд до конца матча плей-офф НХЛ против «Виннипега»
ТАСС, 19 апреля. «Сент-Луис» на выезде победил «Виннипег» в пятом матче первого раунда
ТАСС, 19 апреля. «Сент-Луис» на выезде победил «Виннипег» в пятом матче первого раунда
В составе победителей голами отметились Райан О’Райлли (42-я минута), Брэйден Шенн (54) и Джейден Шварц (60). У проигравших отличились Адам Лаури (1) и Кевин Хэйз (14).
Российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также результативными действиями не отметился.
«Сент-Луис» вышел вперед в серии со счетом 3−2. Команды на данный момент побеждали только в гостевых матчах. Следующая встреча пройдет в ночь на 21 апреля в
|Пол Морис
|Крэйг Беруби
|Коннор Хеллебайк
|Джордан Биннингтон
|00:12
|Адам Лаури(Брэндон Танев, Эндрю Копп)
|13:35
|Кевин Хэйс(Дастин Бафлин)
|29:31
|Роберт Томас
|29:31
|Роберт Томас
|39:39
|Джейкоб Трауба
|41:29
|Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Брэйден Шенн)
|46:10
|Джоэль Эдмундсон
|53:52
|Брэйден Шенн(Оскар Сундквист, Джей Боумистер)
|59:45
|Джейден Шворц(Тайлер Бозак)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0