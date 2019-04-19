«Сент-Луис» вырвал победу за 15 секунд до конца матча плей-офф НХЛ против «Виннипега»

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В составе победителей голами отметились Райан О’Райлли (42-я минута), Брэйден Шенн (54) и Джейден Шварц (60). У проигравших отличились Адам Лаури (1) и Кевин Хэйз (14).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также результативными действиями не отметился.

«Сент-Луис» вышел вперед в серии со счетом 3−2. Команды на данный момент побеждали только в гостевых матчах. Следующая встреча пройдет в ночь на 21 апреля в Сент-Луисе.