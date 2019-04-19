«Сан-Хосе» сократил отставание от «Вегаса» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли
ТАСС, 19 апреля. «Сан-Хосе» дома обыграл «Вегас» со счетом 5:2 в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 19 апреля. «Сан-Хосе» дома обыграл «Вегас» со счетом 5:2 в пятом матче серии первого раунда
В составе победителей дубль сделал Томаш Хертл (2-я и 55-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Логан Кутюр (12), Баркли Гудроу (33) и Джо Павелски (59). У проигравших отличились Райлли Смит (20) и Джонатан Маршессо (52).
Российские нападающие «Вегаса» Никита Гусев и Валентин Зыков участие в матче не принимали. 14 апреля 26-летний Гусев, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, подписал контракт новичка с американским клубом, рассчитанный до конца сезона-2019/20. Сам россиянин признался, что не уверен, примет ли он участие в текущем
Счет в серии стал 3−2 в пользу «Вегаса». «Сан-Хосе» смог до минимума сократить свое отставание в противостоянии и теперь поедет в гости к сопернику. Матч состоится 22 апреля.
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
|Мартин Джонс
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|01:16
|Томаш Хертл(Эрик Карлссон, Густав Нюквист)
|11:00
|Логан Кутюр(Эрик Карлссон, Тимо Майер)
|18:17
|Эвандер Кейн
|19:30
|Райлли Смит(Колин Миллер, Вильям Карлссон)
|27:16
|Брэйден Макнэбб
|32:22
|Барклай Гудроу(Йоаким Райан, Джастин Браун)
|33:44
|Макс Пачоретти
|50:15
|Эрик Карлссон
|51:36
|Джонатан Маршессо(Вильям Карлссон, Колин Миллер)
|54:30
|Джонатан Маршессо
|54:45
|Томаш Хертл(Джо Торнтон, Джо Павелски)
|58:14
|Джо Павелски(Эвандер Кейн)
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0