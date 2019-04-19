«Сан-Хосе» сократил отставание от «Вегаса» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли

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В составе победителей дубль сделал Томаш Хертл (2-я и 55-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Логан Кутюр (12), Баркли Гудроу (33) и Джо Павелски (59). У проигравших отличились Райлли Смит (20) и Джонатан Маршессо (52).

Российские нападающие «Вегаса» Никита Гусев и Валентин Зыков участие в матче не принимали. 14 апреля 26-летний Гусев, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, подписал контракт новичка с американским клубом, рассчитанный до конца сезона-2019/20. Сам россиянин признался, что не уверен, примет ли он участие в текущем плей-офф НХЛ.

Счет в серии стал 3−2 в пользу «Вегаса». «Сан-Хосе» смог до минимума сократить свое отставание в противостоянии и теперь поедет в гости к сопернику. Матч состоится 22 апреля.