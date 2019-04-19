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09:44 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Хосе» сократил отставание от «Вегаса» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 19 апреля. «Сан-Хосе» дома обыграл «Вегас» со счетом 5:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей дубль сделал Томаш Хертл (2-я и 55-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Логан Кутюр (12), Баркли Гудроу (33) и Джо Павелски (59). У проигравших отличились Райлли Смит (20) и Джонатан Маршессо (52).

Российские нападающие «Вегаса» Никита Гусев и Валентин Зыков участие в матче не принимали. 14 апреля 26-летний Гусев, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, подписал контракт новичка с американским клубом, рассчитанный до конца сезона-2019/20. Сам россиянин признался, что не уверен, примет ли он участие в текущем плей-офф НХЛ.

Счет в серии стал 3−2 в пользу «Вегаса». «Сан-Хосе» смог до минимума сократить свое отставание в противостоянии и теперь поедет в гости к сопернику. Матч состоится 22 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
5:2
2:1, 1:0, 2:1
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала19.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурЖерар Галлан
Вратари
Мартин ДжонсМарк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
1-й период
01:16Томаш Хертл(Эрик Карлссон, Густав Нюквист)
11:00Логан Кутюр(Эрик Карлссон, Тимо Майер)
18:17Эвандер Кейн
19:30Райлли Смит(Колин Миллер, Вильям Карлссон)
2-й период
27:16Брэйден Макнэбб
32:22Барклай Гудроу(Йоаким Райан, Джастин Браун)
33:44Макс Пачоретти
3-й период
50:15Эрик Карлссон
51:36Джонатан Маршессо(Вильям Карлссон, Колин Миллер)
54:30Джонатан Маршессо
54:45Томаш Хертл(Джо Торнтон, Джо Павелски)
58:14Джо Павелски(Эвандер Кейн)
Лучшие игроки матча
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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