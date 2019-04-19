Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы

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«Вашингтон» в четверг проиграл на выезде «Каролине» со счетом 1:2, Оши получил повреждение верхней части тела в третьем периоде.

«Он не будет играть в ближайшее время, — сказал главный тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден, которого цитирует официальный сайт лиги. — Больше информации относительно сроков его восстановления появится завтра. Врачи должны дать свою оценку».

В текущем сезоне Оши в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 54 очка (25 голов и 29 результативных передач), в 4 играх плей-офф заработал 2 балла (1+1).