Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределенный срок
«Вашингтон» в четверг проиграл на выезде «Каролине» со счетом 1:2, Оши получил повреждение верхней части тела в третьем периоде.
«Он не будет играть в ближайшее время, — сказал главный тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден, которого цитирует официальный сайт лиги. — Больше информации относительно сроков его восстановления появится завтра. Врачи должны дать свою оценку».
В текущем сезоне Оши в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 54 очка (25 голов и 29 результативных передач), в 4 играх
В серии «Вашингтон» — «Каролина» счет равный — 2−2, пятая игра пройдет в Вашингтоне в субботу.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|00:17
|Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
|00:53
|Якуб Врана
|04:13
|Командный штраф
|28:42
|Теуво Терявяйнен
|30:35
|Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
|32:39
|Джон Карлсон
|39:32
|Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
|54:52
|Уоррен Фегеле
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0