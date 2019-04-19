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11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины».

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«Вашингтон» в четверг проиграл на выезде «Каролине» со счетом 1:2, Оши получил повреждение верхней части тела в третьем периоде.

«Он не будет играть в ближайшее время, — сказал главный тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден, которого цитирует официальный сайт лиги. — Больше информации относительно сроков его восстановления появится завтра. Врачи должны дать свою оценку».

В текущем сезоне Оши в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 54 очка (25 голов и 29 результативных передач), в 4 играх плей-офф заработал 2 балла (1+1).

В серии «Вашингтон» — «Каролина» счет равный — 2−2, пятая игра пройдет в Вашингтоне в субботу.

Каролина Харрикейнз
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала19.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
00:17Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
00:53Якуб Врана
04:13Командный штраф
2-й период
28:42Теуво Терявяйнен
30:35Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
32:39Джон Карлсон
39:32Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
3-й период
54:52Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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