Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег Джетс2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
16Главные провалы и неудачи в карьере Роналду
10ЦСКА — в шаге от Кубка Гагарина
11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Тампы» Василевский: В следующем сезоне НХЛ мы будем сильнее

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский голкипер клуба НХЛ «Тампа Бэй» Андрей Василевский поблагодарил болельщиков за поддержку, пообещав, что в следующем сезоне команда станет сильнее.

Наверх
Источник: AP 2019

«Тампа» стала победителем регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне, но проиграла в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» в серии до четырех побед со счетом 0−4.

«Спасибо вам, болельщики. Вы потрясающе поддерживали нас на протяжении всего сезона, делали нас лучше в каждом матче. Мы не хотели закончить сезон именно так, но мы вернемся в следующем сезоне и будем сильнее. Мы постараемся сделать все, чтобы вы были счастливы. Я с нетерпением жду начала нового сезона», — написал Василевский в своем аккаунте в Instagram.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
6 дебютов, 5 голов: Россия начала подготовку к ЧМ с яркой победы
Легендарный хоккеист Мальцев празднует 70-летие
Малкин до 27 апреля прибудет в расположение сборной России
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина
Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России
Сегодня день рождения у Марии Шараповой (фото)
Источник: Названо имя вероятного нового тренера «Трактора»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь