Голкипер «Тампы» Василевский: В следующем сезоне НХЛ мы будем сильнее

«Спасибо вам, болельщики. Вы потрясающе поддерживали нас на протяжении всего сезона, делали нас лучше в каждом матче. Мы не хотели закончить сезон именно так, но мы вернемся в следующем сезоне и будем сильнее. Мы постараемся сделать все, чтобы вы были счастливы. Я с нетерпением жду начала нового сезона», — написал Василевский в своем аккаунте в Instagram.