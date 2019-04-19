Овечкин: Два поражения от «Каролины» должны «разбудить» «Вашингтон»

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«Вашингтон» в двух стартовых встречах ¼ финала Восточной конференции победил «Каролину» на своем льду — 4:2 и 4:3 (в овертайме), однако затем дважды проиграл на выезде — 0:5 и 1:2.

«Это пробуждающий звонок для всех нас. Мы не можем рассчитывать на то, что один игрок сделает сейв или забьет гол. Нужно выходить на лед и показывать свой хоккей. Если вы не хотите этого делать, не играйте вообще», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон считает, что в четвертой игре команда сделала шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, в котором пропустила пять безответных шайб.

«Нужно, чтобы игроки всех звеньев были объединены решением одной задачи. Если мы покажем качественную командную игру, думаю, справимся», — сказал Уилсон, которого цитирует официальный сайт НХЛ.