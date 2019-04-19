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12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин: Два поражения от «Каролины» должны «разбудить» «Вашингтон»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Два поражения от «Каролины» в серии первого раунда плей-офф НХЛ должны стать тревожным сигналом для хоккеистов «Вашингтона», заявил нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин.

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«Вашингтон» в двух стартовых встречах ¼ финала Восточной конференции победил «Каролину» на своем льду — 4:2 и 4:3 (в овертайме), однако затем дважды проиграл на выезде — 0:5 и 1:2.

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«Это пробуждающий звонок для всех нас. Мы не можем рассчитывать на то, что один игрок сделает сейв или забьет гол. Нужно выходить на лед и показывать свой хоккей. Если вы не хотите этого делать, не играйте вообще», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон считает, что в четвертой игре команда сделала шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, в котором пропустила пять безответных шайб.

«Нужно, чтобы игроки всех звеньев были объединены решением одной задачи. Если мы покажем качественную командную игру, думаю, справимся», — сказал Уилсон, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Пятая игра серии до четырех побед пройдет в Вашингтоне в субботу.

Каролина Харрикейнз
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала19.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
00:17Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
00:53Якуб Врана
04:13Командный штраф
2-й период
28:42Теуво Терявяйнен
30:35Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
32:39Джон Карлсон
39:32Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
3-й период
54:52Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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