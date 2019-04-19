Овечкин: Два поражения от «Каролины» должны «разбудить» «Вашингтон»
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Два поражения от «Каролины» в серии первого раунда
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Два поражения от «Каролины» в серии первого раунда
«Вашингтон» в двух стартовых встречах ¼ финала Восточной конференции победил «Каролину» на своем льду — 4:2 и 4:3 (в овертайме), однако затем дважды проиграл на выезде — 0:5 и 1:2.
«Это пробуждающий звонок для всех нас. Мы не можем рассчитывать на то, что один игрок сделает сейв или забьет гол. Нужно выходить на лед и показывать свой хоккей. Если вы не хотите этого делать, не играйте вообще», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.
Форвард «Вашингтона» Том Уилсон считает, что в четвертой игре команда сделала шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, в котором пропустила пять безответных шайб.
«Нужно, чтобы игроки всех звеньев были объединены решением одной задачи. Если мы покажем качественную командную игру, думаю, справимся», — сказал Уилсон, которого цитирует официальный сайт НХЛ.
Пятая игра серии до четырех побед пройдет в Вашингтоне в субботу.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|00:17
|Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
|00:53
|Якуб Врана
|04:13
|Командный штраф
|28:42
|Теуво Терявяйнен
|30:35
|Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
|32:39
|Джон Карлсон
|39:32
|Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
|54:52
|Уоррен Фегеле
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0