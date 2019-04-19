Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег Джетс2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились новые подробности о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталс». Об этом в интервью сайту лиги рассказал главный тренер команды Роб Бриндамор.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

По словам тренера, он не уверен, что Свечников сможет помочь команде. «Мы до сих пор не знаем, было ли у него зафиксировано сотрясение мозга. Надеемся, он сможет восстановиться. Он уже приступил к тренировкам, и возможно, если захочет и будет в состоянии, то сможет вновь вступить в игру», — заявил Бриндамор.

Свечников подрался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным во время третьего матча серии. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У 19-летнего игрока было подозрение на сотрясение мозга.

Каролина Харрикейнз
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала19.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
00:17Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
00:53Якуб Врана
04:13Командный штраф
2-й период
28:42Теуво Терявяйнен
30:35Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
32:39Джон Карлсон
39:32Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
3-й период
54:52Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 «Ты знаешь, кто мы?»: компания Кокорина и Мамаева побила водителя
Нурмагомедов пожаловался на популярность
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина
Легендарный хоккеист Мальцев празднует 70-летие
Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
«Я не конфетка». Хабиб атакует UFC и проезжается по Конору
Сегодня день рождения у Марии Шараповой (фото)
Коста отказался тренироваться с «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь