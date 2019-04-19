Появились новые подробности о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста

По словам тренера, он не уверен, что Свечников сможет помочь команде. «Мы до сих пор не знаем, было ли у него зафиксировано сотрясение мозга. Надеемся, он сможет восстановиться. Он уже приступил к тренировкам, и возможно, если захочет и будет в состоянии, то сможет вновь вступить в игру», — заявил Бриндамор.