Появились новые подробности о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста
Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда
Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда
По словам тренера, он не уверен, что Свечников сможет помочь команде. «Мы до сих пор не знаем, было ли у него зафиксировано сотрясение мозга. Надеемся, он сможет восстановиться. Он уже приступил к тренировкам, и возможно, если захочет и будет в состоянии, то сможет вновь вступить в игру», — заявил Бриндамор.
Свечников подрался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным во время третьего матча серии. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед.
После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У 19-летнего игрока было подозрение на сотрясение мозга.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|00:17
|Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
|00:53
|Якуб Врана
|04:13
|Командный штраф
|28:42
|Теуво Терявяйнен
|30:35
|Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Ларс Эллер)
|32:39
|Джон Карлсон
|39:32
|Теуво Терявяйнен(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
|54:52
|Уоррен Фегеле
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0