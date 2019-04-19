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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фолиньо, Ленер и Торнтон — претенденты на «Билл Мастертон Трофи»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон вошли в шорт-лист претендентов на приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) имени Билла Мастертона, сообщается в официальном микроблоге лиги в Twitter.

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Победитель в номинации будет объявлен 19 июня на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе.

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«Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается в НХЛ игроку, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и продемонстрировавшему преданность хоккею.

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