Фолиньо, Ленер и Торнтон — претенденты на «Билл Мастертон Трофи»
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон вошли в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер и форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон вошли в
Победитель в номинации будет объявлен 19 июня на церемонии вручения наград НХЛ в
«Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается в НХЛ игроку, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и продемонстрировавшему преданность хоккею.