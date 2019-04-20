«Торонто» снова вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Бостона»
ТАСС, 20 апреля. «Торонто» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда
ТАСС, 20 апреля. «Торонто» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюз (52-я минута) и Каспери Капанен (54). У проигравших отличился Давид Крейчи (60).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 1 секунду, но очков не набрал. Хоккеист сделал два силовых приема, завершив игру с показателем полезности «0».
Следующая встреча состоится в ночь на 21 апреля в Торонто.
|Брюс Кэссиди
|Майк Бэбкок
|Туукка Раск(Туукка Раск, Туукка Раск)
|Фредерик Андерсен
|17:00
|Зак Хаймэн
|24:13
|Патрик Марло
|28:24
|Митчелл Марнер
|47:14
|Командный штраф
|51:33
|Остон Мэттьюс(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
|53:45
|Каспери Капанен(Андреас Юнссон, Морган Райлли)
|59:16
|Давид Крейчи(Давид Пастрняк, Тори Краг)
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0