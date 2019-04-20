«Торонто» снова вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cMnS46o0H5g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюз (52-я минута) и Каспери Капанен (54). У проигравших отличился Давид Крейчи (60).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 1 секунду, но очков не набрал. Хоккеист сделал два силовых приема, завершив игру с показателем полезности «0».