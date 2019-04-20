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09:56 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» снова вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

ТАСС, 20 апреля. «Торонто» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благодаря победе команда гостей вышла вперед в серии — 3−2.

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В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюз (52-я минута) и Каспери Капанен (54). У проигравших отличился Давид Крейчи (60).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 1 секунду, но очков не набрал. Хоккеист сделал два силовых приема, завершив игру с показателем полезности «0».

Следующая встреча состоится в ночь на 21 апреля в Торонто.

Бостон Брюинз
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала20.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиМайк Бэбкок
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск, Туукка Раск)Фредерик Андерсен
1-й период
17:00Зак Хаймэн
2-й период
24:13Патрик Марло
28:24Митчелл Марнер
3-й период
47:14Командный штраф
51:33Остон Мэттьюс(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
53:45Каспери Капанен(Андреас Юнссон, Морган Райлли)
59:16Давид Крейчи(Давид Пастрняк, Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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