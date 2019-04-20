49 сейвов Самсонова не помогли фарму «Вашингтона» начать плей-офф с победы
Вратарь клуба Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» Илья Самсонов стал третьей звездой первого матча серии первого раунда
Вратарь клуба Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» Илья Самсонов стал третьей звездой первого матча серии первого раунда
В матче, продолжавшемся 93 минуты, он отразил 49 бросков из 52. По итогам регулярного сезона Самсонов принял участие в 37 играх, в которых одержал 20 побед и оформил 3
В другом матче «Сиракьюз Кранч» дома уступил «Кливленд Монстерз» — 3:5. На счету форварда хозяев Александра Волкова гол, две минуты штрафа и пять бросков в створ.
В 74 матчах регулярного сезона на счету Волкова 48 очков при показателе полезности «+26» — 23 гола и 25 результативных передач.