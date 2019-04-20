49 сейвов Самсонова не помогли фарму «Вашингтона» начать плей-офф с победы

В матче, продолжавшемся 93 минуты, он отразил 49 бросков из 52. По итогам регулярного сезона Самсонов принял участие в 37 играх, в которых одержал 20 побед и оформил 3 шат-аута. В среднем за встречу он пропускал 2,7 шайбы, отражая 89,8% бросков.