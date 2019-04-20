Год крушения фаворитов. Чемпион Запада отправился в отпуск вслед за «Тампой»

Источник: AP 2019

Если бы знаменитый канадский мастер эпатажа Дон Черри раздавал разнообразные «трофи» прямо сейчас, то приз самому ценному игроку плей-офф достался бы форварду «Колорадо» Натану Маккиннону.

«Этот парень на данный момент — лучший в Национальной хоккейной лиге. Сейчас он доминирует и побеждает, он — настоящий “конь”, на котором едет вся команда. Набирает очки, забивает голы. Именно он сейчас MVP в НХЛ», — заявил Черри в эфире своей телевизионной рубрики Coach’s Corner.

Это был тот случай, когда слова Черри почти не являлись преувеличением. Сильная игра Маккиннона стала залогом успеха «Колорадо» в нынешнем плей-офф, который поставил победителя Западной конференции «Калгари» на грань вылета. 3 гола и 5 очков в четырёх матчах против «Флэймз» — цифры, возможно, не слишком впечатляющие, но сам лидерский дух Маккиннона и умение прибавить в самый необходимый момент впечатлили даже ветерана телевизионного цеха. При этом «лавины» в этой серии столкнулись с «горячим» вратарём Майком Смитом, который за третий и четвёртый матчи сделал 99 сейвов, но не помог «огонькам» избежать печальной участи «Тампы» и «Питтсбурга».

Стремясь как-то исправить кризисное положение, наставник «Флэймз» Билл Питерс на пятый матч оставил вне состава одного из ветеранов Джеймса Нила.

Форвард по прозвищу Настоящее Дело (The Real Deal), отыгравший 104 матча плей-офф за карьеру, впервые в нынешнем сезоне попал в запас. и если эта тенденция продолжится, то новый пятилетний контракт, щедро выписанный боссом «Калгари» Нилу прошлым летом ($ 28,7 млн), рискует стать для клуба серьёзной проблемой. В первую тройку «огоньков» переместился Сэм Беннетт, вышедший вместе с Годро и Монаханом, а Элиас Линдхольм вышел во втором звене вместе с Ткачуком и Микаэлем Баклундом.

Несмотря на все предосторожности и желание сыграть как можно более аккуратно, «Калгари» провалил начало встречи. Уже в середине первого периода капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског подправил дальний бросок защитника Тайсона Бэрри, и после этой заброшенной шайбы «Колорадо» с новыми силами понёсся на ворота Смита.

Впрочем, ещё до пропущенного гола у «огоньков» была возможность притушить активность соперника, когда в ворота «Колорадо» был назначен штрафной бросок. К грусти болельщиков «Флэймз», Джонни «Хоккей» Годро исполнил буллит на удивление вяло и неинтересно, дав все шансы Филиппу Грубауэру выйти победителем из этой дуэли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_hjhZl9hOqU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ближе ко второму перерыву восстановившийся после травмы Микко Рантанен удвоил преимущество гостей, воспользовавшись в качестве объекта для нужного рикошета спиной голкипера «Калгари».

Гол защитника «Калгари» Ти Джея Броди несколько возродил интригу, но на старте третьего периода Колин Уилсон восстановил преимущество «Колорадо» в две шайбы.

Остаток матча не принёс болельщикам и игрокам «Калгари» ничего, кроме разочарования. Выражение лица Джонни Годро, чей гол был отменён из-за спорной атаки на вратаря, лучше всего иллюстрирует настроение в стане «Флэймз». «Калгари» повторил путь «Тампы» за одним лишь исключением — проиграл свою серию не в четырёх, а в пяти матчах. Впервые в истории НХЛ оба победителя конференции вылетели в первом же раунде плей-офф.