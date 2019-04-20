Год крушения фаворитов. Чемпион Запада отправился в отпуск вслед за «Тампой»
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.
Если бы знаменитый канадский мастер эпатажа Дон Черри раздавал разнообразные «трофи» прямо сейчас, то приз самому ценному игроку
«Этот парень на данный момент — лучший в Национальной хоккейной лиге. Сейчас он доминирует и побеждает, он — настоящий “конь”, на котором едет вся команда. Набирает очки, забивает голы. Именно он сейчас MVP в НХЛ», — заявил Черри в эфире своей телевизионной рубрики Coach’s Corner.
Это был тот случай, когда слова Черри почти не являлись преувеличением. Сильная игра Маккиннона стала залогом успеха «Колорадо» в нынешнем
Форвард по прозвищу Настоящее Дело (The Real Deal), отыгравший 104 матча
Несмотря на все предосторожности и желание сыграть как можно более аккуратно, «Калгари» провалил начало встречи. Уже в середине первого периода капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског подправил дальний бросок защитника Тайсона Бэрри, и после этой заброшенной шайбы «Колорадо» с новыми силами понёсся на ворота Смита.
Впрочем, ещё до пропущенного гола у «огоньков» была возможность притушить активность соперника, когда в ворота «Колорадо» был назначен штрафной бросок. К грусти болельщиков «Флэймз», Джонни «Хоккей» Годро исполнил буллит на удивление вяло и неинтересно, дав все шансы Филиппу Грубауэру выйти победителем из этой дуэли.
Ближе ко второму перерыву восстановившийся после травмы Микко Рантанен удвоил преимущество гостей, воспользовавшись в качестве объекта для нужного рикошета спиной голкипера «Калгари».
Гол защитника «Калгари» Ти Джея Броди несколько возродил интригу, но на старте третьего периода Колин Уилсон восстановил преимущество «Колорадо» в две шайбы.
Остаток матча не принёс болельщикам и игрокам «Калгари» ничего, кроме разочарования. Выражение лица Джонни Годро, чей гол был отменён
|Билл Питерс
|Джаред Беднар
|Майк Смит
|Филипп Грубауэр
|09:40
|Габриэль Ландескуг(Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон)
|13:54
|Джонни Годро
|15:38
|Микко Рантанен(Кейл Макар, Колин Уилсон)
|19:54
|Ти. Джей. Броди(Сэм Беннетт)
|23:32
|Габриэль Ландескуг
|26:52
|Колин Уилсон(Микко Рантанен)
|33:06
|Мэттью Ткачак
|34:47
|Колин Уилсон(Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон)
|37:46
|Никита Задоров
|39:36
|Сэм Беннетт
|40:57
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
|42:03
|Ти. Джей. Броди
|42:33
|Натан Маккиннон
|55:41
|Михаэл Фролик
|57:23
|Гарнет Хэтэуэй
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Колин Уилсон (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0