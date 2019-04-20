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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Год крушения фаворитов. Чемпион Запада отправился в отпуск вслед за «Тампой»

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.

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Источник: AP 2019

Если бы знаменитый канадский мастер эпатажа Дон Черри раздавал разнообразные «трофи» прямо сейчас, то приз самому ценному игроку плей-офф достался бы форварду «Колорадо» Натану Маккиннону.

«Этот парень на данный момент — лучший в Национальной хоккейной лиге. Сейчас он доминирует и побеждает, он — настоящий “конь”, на котором едет вся команда. Набирает очки, забивает голы. Именно он сейчас MVP в НХЛ», — заявил Черри в эфире своей телевизионной рубрики Coach’s Corner.

Это был тот случай, когда слова Черри почти не являлись преувеличением. Сильная игра Маккиннона стала залогом успеха «Колорадо» в нынешнем плей-офф, который поставил победителя Западной конференции «Калгари» на грань вылета. 3 гола и 5 очков в четырёх матчах против «Флэймз» — цифры, возможно, не слишком впечатляющие, но сам лидерский дух Маккиннона и умение прибавить в самый необходимый момент впечатлили даже ветерана телевизионного цеха. При этом «лавины» в этой серии столкнулись с «горячим» вратарём Майком Смитом, который за третий и четвёртый матчи сделал 99 сейвов, но не помог «огонькам» избежать печальной участи «Тампы» и «Питтсбурга».

Стремясь как-то исправить кризисное положение, наставник «Флэймз» Билл Питерс на пятый матч оставил вне состава одного из ветеранов Джеймса Нила.

Форвард по прозвищу Настоящее Дело (The Real Deal), отыгравший 104 матча плей-офф за карьеру, впервые в нынешнем сезоне попал в запас. и если эта тенденция продолжится, то новый пятилетний контракт, щедро выписанный боссом «Калгари» Нилу прошлым летом ($ 28,7 млн), рискует стать для клуба серьёзной проблемой. В первую тройку «огоньков» переместился Сэм Беннетт, вышедший вместе с Годро и Монаханом, а Элиас Линдхольм вышел во втором звене вместе с Ткачуком и Микаэлем Баклундом.

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Несмотря на все предосторожности и желание сыграть как можно более аккуратно, «Калгари» провалил начало встречи. Уже в середине первого периода капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског подправил дальний бросок защитника Тайсона Бэрри, и после этой заброшенной шайбы «Колорадо» с новыми силами понёсся на ворота Смита.

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Впрочем, ещё до пропущенного гола у «огоньков» была возможность притушить активность соперника, когда в ворота «Колорадо» был назначен штрафной бросок. К грусти болельщиков «Флэймз», Джонни «Хоккей» Годро исполнил буллит на удивление вяло и неинтересно, дав все шансы Филиппу Грубауэру выйти победителем из этой дуэли.

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Ближе ко второму перерыву восстановившийся после травмы Микко Рантанен удвоил преимущество гостей, воспользовавшись в качестве объекта для нужного рикошета спиной голкипера «Калгари».

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Гол защитника «Калгари» Ти Джея Броди несколько возродил интригу, но на старте третьего периода Колин Уилсон восстановил преимущество «Колорадо» в две шайбы.

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Остаток матча не принёс болельщикам и игрокам «Калгари» ничего, кроме разочарования. Выражение лица Джонни Годро, чей гол был отменён из-за спорной атаки на вратаря, лучше всего иллюстрирует настроение в стане «Флэймз». «Калгари» повторил путь «Тампы» за одним лишь исключением — проиграл свою серию не в четырёх, а в пяти матчах. Впервые в истории НХЛ оба победителя конференции вылетели в первом же раунде плей-офф.

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Калгари Флэймз
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала20.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсДжаред Беднар
Вратари
Майк СмитФилипп Грубауэр
1-й период
09:40Габриэль Ландескуг(Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон)
13:54Джонни Годро
15:38Микко Рантанен(Кейл Макар, Колин Уилсон)
19:54Ти. Джей. Броди(Сэм Беннетт)
2-й период
23:32Габриэль Ландескуг
26:52Колин Уилсон(Микко Рантанен)
33:06Мэттью Ткачак
34:47Колин Уилсон(Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон)
37:46Никита Задоров
39:36Сэм Беннетт
3-й период
40:57Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
42:03Ти. Джей. Броди
42:33Натан Маккиннон
55:41Михаэл Фролик
57:23Гарнет Хэтэуэй
Лучшие игроки матча
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Колин Уилсон (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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