Впервые в истории НХЛ победители конференций не смогли пройти первый раунд плей-офф
ТАСС, 20 апреля. «Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 5:1 в пятом матче первого раунда
ТАСС, 20 апреля. «Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 5:1 в пятом матче первого раунда
«Калгари» стал победителем Западной конференции. Ранее «Тампа», победившая в Восточной конференции и завоевавшая Президентский кубок, проиграла «Коламбусу» (0−4). «Колорадо» стал третьим клубом, оформившим выход в следующий раунд Кубка Стэнли, после «Коламбуса» и «Айлендерс».
В составе победителей дублями отметились Микко Рантанен (16-я и 41-я минуты) и Колин Уилсон (27, 35). Еще одну шайбу забросил Габриэль Ландеског (10). У проигравших отличился Ти Джей Броди (20).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 19 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями.
В ¼ финала «Колорадо» встретится с победителем пары «Сан-Хосе» — «Вегас». «Вегас» ведет в серии со счетом 3−2. Шестой матч между командами состоится 22 апреля.