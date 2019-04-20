Впервые в истории НХЛ победители конференций не смогли пройти первый раунд плей-офф

ТАСС, 20 апреля. «Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 5:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл в серии до четырех побед со счетом 4−1. Впервые в истории НХЛ с момента разделения команд на конференции их победители по итогам регулярного чемпионата не смогли пройти первый раунд плей-офф.