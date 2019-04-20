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10:11 (мск), источник: ТАСС

Впервые в истории НХЛ победители конференций не смогли пройти первый раунд плей-офф

ТАСС, 20 апреля. «Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 5:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл в серии до четырех побед со счетом 4−1. Впервые в истории НХЛ с момента разделения команд на конференции их победители по итогам регулярного чемпионата не смогли пройти первый раунд плей-офф.

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Источник: AP 2019

«Калгари» стал победителем Западной конференции. Ранее «Тампа», победившая в Восточной конференции и завоевавшая Президентский кубок, проиграла «Коламбусу» (0−4). «Колорадо» стал третьим клубом, оформившим выход в следующий раунд Кубка Стэнли, после «Коламбуса» и «Айлендерс».

В составе победителей дублями отметились Микко Рантанен (16-я и 41-я минуты) и Колин Уилсон (27, 35). Еще одну шайбу забросил Габриэль Ландеског (10). У проигравших отличился Ти Джей Броди (20).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 19 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями.

В ¼ финала «Колорадо» встретится с победителем пары «Сан-Хосе» — «Вегас». «Вегас» ведет в серии со счетом 3−2. Шестой матч между командами состоится 22 апреля.

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