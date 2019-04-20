В НХЛ засчитали странный гол в плей-офф. Судьи в Америке тянут самый популярный клуб Канады?
В КХЛ таких ляпов не позволяют в
В КХЛ таких ляпов не позволяют в
За океаном разгар первого раунда
Встреча, проходившая в Бостоне, получилась не самой результативной. Заброшенные шайбы зрители увидели только ближе к концу основного времени. В середине третьего периода встречи молодая звезда канадского клуба Остон Мэттьюс поразил ворота соперника. «Брюинз» взяли челлендж на помеху вратарю. На повторе было видно, что Зак Хайман действительно задел Туукка Раска на линии ворот.
Но арбитры
После игры, которую «Бостон» проиграл со счетом 1:2, вратарь Туукка Раск прокомментировал эпизод с голом Мэттьюса.
— Я почувствовал контакт и поэтому обратился в арбитру. Они посмотрели повтор и решили, что гол был. Я видел, что шайба была у Маззина, он сыграл в пас, и в этот момент Хайман въехал в меня. Вот и все. Но я доверяю судьям, полагаю, что они все увидели, — заявил финский голкипер (Официальный сайт НХЛ).
За океаном не принято критиковать работу судей, поэтому разгромных статей в крупных СМИ не вышло после матча, однако в социальных сетях было полно недовольных любителей хоккея.
— Вот это да. Контакт был установлен и, по моему мнению, гол должен был быть отменен, — написал в твиттере бывший вратарь НХЛ Мартин Бирон.
Существует версия, что в НХЛ заинтересованы в успехе «Торонто» в
|Брюс Кэссиди
|Майк Бэбкок
|Туукка Раск(Туукка Раск, Туукка Раск)
|Фредерик Андерсен
|17:00
|Зак Хаймэн
|24:13
|Патрик Марло
|28:24
|Митчелл Марнер
|47:14
|Командный штраф
|51:33
|Остон Мэттьюс(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
|53:45
|Каспери Капанен(Андреас Юнссон, Морган Райлли)
|59:16
|Давид Крейчи(Давид Пастрняк, Тори Краг)
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0