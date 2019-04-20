В НХЛ засчитали странный гол в плей-офф. Судьи в Америке тянут самый популярный клуб Канады?

За океаном разгар первого раунда плей-офф. Чемпионы конференций «Тампа» и «Калгари» уже завершили борьбу в Кубке Стэнли, однако в других шести парах все самое интересное впереди. На Востоке послезавтра выход во второй раунд может оформить самый популярный клуб мира. «Торонто» выиграл в пятом матче у «Бостона» и повел в серии 3−2. Однако по ходу игры арбитры приняли неоднозначное решение, засчитав один из голов «Мэйпл Лифс».

Встреча, проходившая в Бостоне, получилась не самой результативной. Заброшенные шайбы зрители увидели только ближе к концу основного времени. В середине третьего периода встречи молодая звезда канадского клуба Остон Мэттьюс поразил ворота соперника. «Брюинз» взяли челлендж на помеху вратарю. На повторе было видно, что Зак Хайман действительно задел Туукка Раска на линии ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JxY566N0xhg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но арбитры все-таки засчитали гол, аргументировав свое решение тем, что в военной комнате (где проходит просмотр эпизодов специалистами) не пришли к однозначному мнению. Если есть сомнения, то в силе остается решение на льду, а судьи показывали на гол. В КХЛ в куда более неоднозначной ситуации в финале Запада не была засчитана шайба Евгения Кетова. А ведь Белов по сравнению с Хайманом даже не трогал голкипера!

После игры, которую «Бостон» проиграл со счетом 1:2, вратарь Туукка Раск прокомментировал эпизод с голом Мэттьюса.

— Я почувствовал контакт и поэтому обратился в арбитру. Они посмотрели повтор и решили, что гол был. Я видел, что шайба была у Маззина, он сыграл в пас, и в этот момент Хайман въехал в меня. Вот и все. Но я доверяю судьям, полагаю, что они все увидели, — заявил финский голкипер (Официальный сайт НХЛ).

За океаном не принято критиковать работу судей, поэтому разгромных статей в крупных СМИ не вышло после матча, однако в социальных сетях было полно недовольных любителей хоккея. Кто-то назвал это решение арбитров худшим в плей-офф за последние годы.

— Вот это да. Контакт был установлен и, по моему мнению, гол должен был быть отменен, — написал в твиттере бывший вратарь НХЛ Мартин Бирон.

Существует версия, что в НХЛ заинтересованы в успехе «Торонто» в плей-офф, поэтому судейство к команде столь лояльное. «Лифс» — один из самых богатых, популярных и успешных клубов с многомиллионной армией фанатов. К тому же в Хоккейной Мекке работает лучший тренер мира Майк Бэбкок. Команда из Онтарио последний раз выходила во второй раунд 15 лет назад, а кубок в Торонто не видели с 1967 года. Вот и хочется кому-то быстрее увидеть канадцев с чашкой.