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20 апреля, источник: ТАСС

Российский вратарь «Тампы» Василевский номинирован на звание лучшего голкипера НХЛ

ТАСС, 20 апреля. Россиянин Андрей Василевский, выступающий за «Тампу», вошел в число претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Также в число претендентов вошли американский вратарь «Далласа» Бен Бишоп и шведский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер.

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Василевский в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за «Тампу», в которых одержал 39 побед, отражая в среднем 92,5% бросков по своим воротам. Василевский разделил четвертое место в лиге с Ленером по количеству матчей без пропущенных голов (по шесть). «Тампа» стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила «Коламбусу» в серии до четырех побед со счетом 0−4.

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», выступал за клуб до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и обладателем бронзы мирового первенства — 2017. В третий раз кряду российский голкипер попал в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона по итогам регулярного чемпионата, в позапрошлом сезоне в финальную тройку претендентов вошел вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который в итоге во второй раз в карьере получил трофей, а в прошлом году на приз претендовал Василевский, но награду получил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

На «Везина Трофи» может претендовать вратарь, сыгравший не менее 25 матчей в регулярном чемпионате, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов лиги.

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