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01:14 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче Кубка Стэнли

ТАСС, 21 апреля. «Даллас» одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 5:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нэшвилле.

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В составе победителей шайбы забросили Джейсон Дикинсон (14-я и 42-я минуты), российский нападающий Александр Радулов (21 и 28) и Тайлер Сегин (36).

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У «Нэшвилла» шайбами отметились Рокко Гримальди (7), Райан Джохансен (30) и Кайл Туррис (43).

Радулов во второй раз в карьере забросил больше одной шайбы в матчах плей-офф НХЛ, до этого подобной игрой для российского форварда был его дебют в плей-офф лиги в 2007 году.

Тогда «Нэшвилл», за который в то время выступал Радулов, в стартовой игре первого раунда победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в овертайме, россиянин отметился двумя шайбами.

«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Следующая встреча состоится в Далласе 23 апреля.

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Нэшвилл Предаторз
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Хоккей, НХЛ, 1/8 финала20.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
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Пекка Ринне(Пекка Ринне, Пекка Ринне)Бен Бишоп
1-й период
03:15Филип Форсберг
06:25Рокко Гримальди(Роман Йоси, Райан Эллис)
13:08Джейсон Дикинсон(Роопе Хинтс, Роман Полак)
2-й период
20:40Александр Радулов(Тайлер Сегин, Джейми Бенн)
27:41Александр Радулов(Джейми Бенн)
29:18Райан Джохансен(Роман Йоси, Филип Форсберг)
31:52Райан Джохансен
31:52Радек Факса
35:54Тайлер Сегин(Джейми Бенн)
36:21Маттиас Экхольм
3-й период
41:57Джейсон Дикинсон
42:25Кайл Террис(Микаэль Гранлунд)
43:39Миро Хейсканен
Лучшие игроки матча
Александр Радулов (Даллас Старз), Джейсон Дикинсон (Даллас Старз), Джейми Бенн (Даллас Старз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 20 минут
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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