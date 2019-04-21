Две шайбы Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче Кубка Стэнли

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В составе победителей шайбы забросили Джейсон Дикинсон (14-я и 42-я минуты), российский нападающий Александр Радулов (21 и 28) и Тайлер Сегин (36).

У «Нэшвилла» шайбами отметились Рокко Гримальди (7), Райан Джохансен (30) и Кайл Туррис (43).

Радулов во второй раз в карьере забросил больше одной шайбы в матчах плей-офф НХЛ, до этого подобной игрой для российского форварда был его дебют в плей-офф лиги в 2007 году.

Тогда «Нэшвилл», за который в то время выступал Радулов, в стартовой игре первого раунда победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в овертайме, россиянин отметился двумя шайбами.

«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Следующая встреча состоится в Далласе 23 апреля.