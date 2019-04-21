Две шайбы Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче Кубка Стэнли
ТАСС, 21 апреля. «Даллас» одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 5:3 в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 21 апреля. «Даллас» одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 5:3 в пятом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Джейсон Дикинсон (14-я и 42-я минуты), российский нападающий Александр Радулов (21 и 28) и Тайлер Сегин (36).
У «Нэшвилла» шайбами отметились Рокко Гримальди (7), Райан Джохансен (30) и Кайл Туррис (43).
Радулов во второй раз в карьере забросил больше одной шайбы в матчах
Тогда «Нэшвилл», за который в то время выступал Радулов, в стартовой игре первого раунда победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в овертайме, россиянин отметился двумя шайбами.
«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Следующая встреча состоится в Далласе 23 апреля.
|Питер Лавиолетт
|Джим Монтгомери
|Пекка Ринне(Пекка Ринне, Пекка Ринне)
|Бен Бишоп
|03:15
|Филип Форсберг
|06:25
|Рокко Гримальди(Роман Йоси, Райан Эллис)
|13:08
|Джейсон Дикинсон(Роопе Хинтс, Роман Полак)
|20:40
|Александр Радулов(Тайлер Сегин, Джейми Бенн)
|27:41
|Александр Радулов(Джейми Бенн)
|29:18
|Райан Джохансен(Роман Йоси, Филип Форсберг)
|31:52
|Райан Джохансен
|31:52
|Радек Факса
|35:54
|Тайлер Сегин(Джейми Бенн)
|36:21
|Маттиас Экхольм
|41:57
|Джейсон Дикинсон
|42:25
|Кайл Террис(Микаэль Гранлунд)
|43:39
|Миро Хейсканен
Александр Радулов (Даллас Старз), Джейсон Дикинсон (Даллас Старз), Джейми Бенн (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0