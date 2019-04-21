«Сент-Луис» Тарасенко выиграл серию у «Виннипега» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» победил «Виннипег Джетс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась в
«Сент-Луис Блюз» победил «Виннипег Джетс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась в
Главным героем матча стал нападающий «Блюз» Джейден Шварц. На счету канадца
У «Джетс» отличились Дастин Бафлин и Брайан Литтл. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов очков в матче не набрал.
Таким образом, счет в серии стал 4−2 в пользу «Блюз», которые вышли в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником «Сент-Луиса» станет победитель пары «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (счет в серии 2−3).
|Крэйг Беруби
|Пол Морис
|Джордан Биннингтон
|Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
|00:23
|Джейден Шворц(Брэйден Шенн)
|27:36
|Джейкоб Трауба
|30:39
|Дастин Бафлин
|32:36
|Джейден Шворц(Тайлер Бозак, Винс Данн)
|43:55
|Джейден Шворц(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
|46:13
|Владимир Тарасенко
|52:17
|Дастин Бафлин(Эндрю Копп, Кевин Хэйс)
|57:49
|Блэйк Уилер
|57:49
|Блэйк Уилер
|59:22
|Брайан Литтл(Матье Перро, Дастин Бафлин)
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1