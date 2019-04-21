«Сент-Луис» Тарасенко выиграл серию у «Виннипега» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным героем матча стал нападающий «Блюз» Джейден Шварц. На счету канадца хет-трик.

У «Джетс» отличились Дастин Бафлин и Брайан Литтл. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов очков в матче не набрал.