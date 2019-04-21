Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис Блюз3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.04
Нэшвилл Предаторз3
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз1
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов?
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
10:46 (мск), источник: Sport24

«Сент-Луис» Тарасенко выиграл серию у «Виннипега» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» победил «Виннипег Джетс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась в Сент-Луисе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Главным героем матча стал нападающий «Блюз» Джейден Шварц. На счету канадца хет-трик.

У «Джетс» отличились Дастин Бафлин и Брайан Литтл. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов очков в матче не набрал.

Таким образом, счет в серии стал 4−2 в пользу «Блюз», которые вышли в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником «Сент-Луиса» станет победитель пары «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (счет в серии 2−3).

Сент-Луис Блюз
3:2
1:0, 1:0, 1:2
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала21.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПол Морис
Вратари
Джордан БиннингтонКоннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
1-й период
00:23Джейден Шворц(Брэйден Шенн)
2-й период
27:36Джейкоб Трауба
30:39Дастин Бафлин
32:36Джейден Шворц(Тайлер Бозак, Винс Данн)
3-й период
43:55Джейден Шворц(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
46:13Владимир Тарасенко
52:17Дастин Бафлин(Эндрю Копп, Кевин Хэйс)
57:49Блэйк Уилер
57:49Блэйк Уилер
59:22Брайан Литтл(Матье Перро, Дастин Бафлин)
Лучшие игроки матча
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
Статистика
2Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Эти красотки помогли хоккейному ЦСКА стать чемпионом. Пелагея и другие жены и подруги игроков
Виктория Боня рассекретила пиар-романы Криштиану Роналду
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда
«Оренбург» — мощная угроза: вслед за ЦСКА приговорил Карпина
Овечкин в плей-офф играет как бог. Его клуб уничтожил соперника
Голы Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в Кубке Стэнли
ЦСКА потерял двух защитников, «Локо» не дожал в большинстве
Матч «Краснодар» — «Зенит» номинирован на звание лучшего в РПЛ
«Спартак» продолжит борьбу за еврокубки. Анонс воскресенья в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь