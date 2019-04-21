Овечкин в плей-офф играет как бог. Его команда уничтожила соперника с неприличным счетом
Александр стал лучшим русским снайпером в истории
Александр стал лучшим русским снайпером в истории
После вылета «Тампы» и «Калгари» о фаворитах сезона в НХЛ прекратили говорить. Первый раунд уже подарил столько сенсаций, что не все готовы поверить в то, что «Вашингтон» способен пройти «Каролину». На бумаге «Кэпиталз» в несколько раз сильнее, но после четырех матчей счет в серии был 2−2.
В пятой встрече вновь не смог принять участие Андрей Свечников — все
Результат в этот вечер сделала первая тройка «столичных» Овечкин — Бэкстрем — Уилсон. На троих эти нападающие набрали девять (!) очков за игру. Так круто, кажется, в этом сезоне они еще не играли. Все началось с дубля Бэкстрема. Швед реализовал большинство.
А во втором периоде забил после передачи Овечкина. Капитан «Вашингтона» в этом
Через несколько минут Ови отдал второй результативный пас, но уже на Коннолли. У голкипера «Харрикейнз» Мразека вечер выдался неудачным, в третьем периоде ему пришлось совсем несладко.
Хозяева еще дважды реализовали большинство, плюс Ник Дауд реализовал выход «один в ноль».
Точку в матче, забросив шестую шайбу, поставил Александр Овечкин. Этот гол стал 64-м в 126 матчах
Александр в этом Кубке Стэнли играет божественно, так хорош он не был с юных лет, а, возможно, сейчас показывает свой лучший хоккей. Овечкин отдает шикарные передачи, забивает умопомрачительные голы, лезет в борьбу (11 хитов за матч), в каждой смене совершает
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|01:08
|Саку Мяеналанен
|04:41
|Бретт Коннолли
|05:42
|Лукас Валлмарк
|07:33
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
|24:18
|Евгений Кузнецов
|27:56
|Джон Карлсон
|32:02
|Йонас Зигенталер
|34:21
|Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин)
|36:11
|Бретт Коннолли(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|39:07
|Себастьян Ахо
|41:04
|Том Уилсон(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|48:57
|Ник Дауд
|50:12
|Лукас Валлмарк
|50:14
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
|57:29
|Ник Дженсен
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0