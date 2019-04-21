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10:40 (мск), источник: Sport24

Овечкин в плей-офф играет как бог. Его команда уничтожила соперника с неприличным счетом

Александр стал лучшим русским снайпером в истории плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2019

После вылета «Тампы» и «Калгари» о фаворитах сезона в НХЛ прекратили говорить. Первый раунд уже подарил столько сенсаций, что не все готовы поверить в то, что «Вашингтон» способен пройти «Каролину». На бумаге «Кэпиталз» в несколько раз сильнее, но после четырех матчей счет в серии был 2−2.

В пятой встрече вновь не смог принять участие Андрей Свечников — все из-за сотрясения после драки с Овечкиным. Русский нападающий на раскатку вышел в бесконтактном джерси и надеется выйти в следующем матче. Игрок и тренер «Каролины» отмечают, что восстановление проходит успешно. Но только надежд на то, что 19-летний форвард поможет «Харрикейнз» после такого матча, как сегодня, мало. «Кэпиталз» буквально уничтожили соперника, отомстив за прошлые две встречи. И это без нападающего Оши, который из-за травмы выпал из строя. Говорят, что у Ти Джея сломана ключица и остаток плей-офф он точно пропустит. Официально об этом в клубе должны объявить на днях.

Результат в этот вечер сделала первая тройка «столичных» Овечкин — Бэкстрем — Уилсон. На троих эти нападающие набрали девять (!) очков за игру. Так круто, кажется, в этом сезоне они еще не играли. Все началось с дубля Бэкстрема. Швед реализовал большинство.

А во втором периоде забил после передачи Овечкина. Капитан «Вашингтона» в этом плей-офф чуть ли не в каждом матче радует болельщиков тонкими голевыми передачами.

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Через несколько минут Ови отдал второй результативный пас, но уже на Коннолли. У голкипера «Харрикейнз» Мразека вечер выдался неудачным, в третьем периоде ему пришлось совсем несладко.

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Хозяева еще дважды реализовали большинство, плюс Ник Дауд реализовал выход «один в ноль». Наконец-то очки набрал Евгений Кузнецов, который пока в этом плей-офф лишь бледная тень себя. Русскому нападающему не хватает бросков по воротам и настырности, ведь таланта и мастерства полно.

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Точку в матче, забросив шестую шайбу, поставил Александр Овечкин. Этот гол стал 64-м в 126 матчах плей-офф для Ови, таким образом он обошел Евгения Малкина и стал лучшим русским снайпером в истории плей-офф НХЛ.

Александр в этом Кубке Стэнли играет божественно, так хорош он не был с юных лет, а, возможно, сейчас показывает свой лучший хоккей. Овечкин отдает шикарные передачи, забивает умопомрачительные голы, лезет в борьбу (11 хитов за матч), в каждой смене совершает что-то полезное — одним словом делает все для команды. Такого игрока прямо сейчас нет ни одного клуба, который продолжает борьбу в плей-офф.

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Вашингтон Кэпиталз
6:0
1:0, 2:0, 3:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала21.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
01:08Саку Мяеналанен
04:41Бретт Коннолли
05:42Лукас Валлмарк
07:33Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
2-й период
24:18Евгений Кузнецов
27:56Джон Карлсон
32:02Йонас Зигенталер
34:21Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин)
36:11Бретт Коннолли(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
39:07Себастьян Ахо
3-й период
41:04Том Уилсон(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
48:57Ник Дауд
50:12Лукас Валлмарк
50:14Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
57:29Ник Дженсен
Лучшие игроки матча
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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