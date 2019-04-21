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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обошёл Малкина по количеству голов в плей-офф НХЛ среди россиян

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

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Источник: AP 2019

Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

На 51-й минуте нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу, реализовав большинство. Это его 64-й гол за карьеру в плей-офф. По этому показателю он вышел на первое место в истории лиги среди россиян, обогнав Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3−2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Роли. Победитель серии в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.

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