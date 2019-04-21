«В хоккее не смотришь на паспорт. Либо ты, либо тебя, правильно?» Кузнецов — о драке Овечкина и Свечникова
Российский форвард «Вашингтона» дал интервью корреспонденту «СЭ» после пятого матча серии с «Каролиной» (6:0).
Российский форвард «Вашингтона» дал интервью корреспонденту «СЭ» после пятого матча серии с «Каролиной» (6:0).
Ирина Луценко из Вашингтона
— Этот
— Лига очень равная. Да, «Тампа» была впереди на много очков, но все видели, как «Коламбус» усилился перед дедлайном.
— Почему у «Вашингтона» возникли такие сложности в серии с «Каролиной»?
— Они играют хорошо, правильно, не дают нам много шансов забить. Не убегаем «два в один» или «три в два», у них третий нападающий всегда хорошо действует. Нужно ждать, терпеть — и забивать в большинстве, когда оно есть. Это самый главный фактор — как мы будем играть в неравных составах, в большинстве и в меньшинстве. От него все зависит.
— Что помогло сегодня выиграть с таким крупным счетом?
— «Пять на четыре» правильно сыграли. Грамотно распоряжались шайбой в большинстве. Плюс раньше они накрывали нас, не давали войти с шайбой в их зону, а сегодня мы хорошо ее двигали на их территории, заставляли их постоянно играть в обороне.
— Насколько чувствовалось отсутствие Ти Джея Оши?
— Он наш лидер, такого игрока тяжело терять, за него старались побиться сегодня. Самое главное — что обрадовали его, он улыбается и рад, что команда победила. Самое главное — как ты можешь партнера своего отблагодарить.
— Как прокомментируете драку Александра Овечкина с Андреем Свечниковым?
— Да никак …
— Знали, что у него такой нокаутирующий удар?
— Так это он еще с левой не бил! Он же левша. Пару раз видел его в деле.
— Свечников сказал, что они поговорили с Овечкиным после матча.
— Да, конечно. Хоккей — такое дело, здесь не смотришь на паспорт. Как бы неприятно тебе ни было, либо ты, либо тебя, правильно? Это твой выбор уже. Если хочешь, чтобы тебя, то тогда открывай ворота (смеется).
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|01:08
|Саку Мяеналанен
|04:41
|Бретт Коннолли
|05:42
|Лукас Валлмарк
|07:33
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
|24:18
|Евгений Кузнецов
|27:56
|Джон Карлсон
|32:02
|Йонас Зигенталер
|34:21
|Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин)
|36:11
|Бретт Коннолли(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|39:07
|Себастьян Ахо
|41:04
|Том Уилсон(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|48:57
|Ник Дауд
|50:12
|Лукас Валлмарк
|50:14
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
|57:29
|Ник Дженсен
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0