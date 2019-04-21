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10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В хоккее не смотришь на паспорт. Либо ты, либо тебя, правильно?» Кузнецов — о драке Овечкина и Свечникова

Российский форвард «Вашингтона» дал интервью корреспонденту «СЭ» после пятого матча серии с «Каролиной» (6:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Ирина Луценко из Вашингтона

— Этот плей-офф шокирует, много фаворитов повылетало. Что творится?

— Лига очень равная. Да, «Тампа» была впереди на много очков, но все видели, как «Коламбус» усилился перед дедлайном. Плей-офф такая штука, что если тебе чуть не повезло, и уже проигрываешь 0−1 в серии, 0−2. Не мое дело лезть в чужую кухню, главное — за свою игру отвечать.

— Почему у «Вашингтона» возникли такие сложности в серии с «Каролиной»?

— Они играют хорошо, правильно, не дают нам много шансов забить. Не убегаем «два в один» или «три в два», у них третий нападающий всегда хорошо действует. Нужно ждать, терпеть — и забивать в большинстве, когда оно есть. Это самый главный фактор — как мы будем играть в неравных составах, в большинстве и в меньшинстве. От него все зависит.

— Что помогло сегодня выиграть с таким крупным счетом?

— «Пять на четыре» правильно сыграли. Грамотно распоряжались шайбой в большинстве. Плюс раньше они накрывали нас, не давали войти с шайбой в их зону, а сегодня мы хорошо ее двигали на их территории, заставляли их постоянно играть в обороне.

— Насколько чувствовалось отсутствие Ти Джея Оши?

— Он наш лидер, такого игрока тяжело терять, за него старались побиться сегодня. Самое главное — что обрадовали его, он улыбается и рад, что команда победила. Самое главное — как ты можешь партнера своего отблагодарить.

— Как прокомментируете драку Александра Овечкина с Андреем Свечниковым?

— Да никак …

— Знали, что у него такой нокаутирующий удар?

— Так это он еще с левой не бил! Он же левша. Пару раз видел его в деле.

 — Свечников сказал, что они поговорили с Овечкиным после матча.

— Да, конечно. Хоккей — такое дело, здесь не смотришь на паспорт. Как бы неприятно тебе ни было, либо ты, либо тебя, правильно? Это твой выбор уже. Если хочешь, чтобы тебя, то тогда открывай ворота (смеется).

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Вашингтон Кэпиталз
6:0
1:0, 2:0, 3:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала21.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
01:08Саку Мяеналанен
04:41Бретт Коннолли
05:42Лукас Валлмарк
07:33Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
2-й период
24:18Евгений Кузнецов
27:56Джон Карлсон
32:02Йонас Зигенталер
34:21Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин)
36:11Бретт Коннолли(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
39:07Себастьян Ахо
3-й период
41:04Том Уилсон(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
48:57Ник Дауд
50:12Лукас Валлмарк
50:14Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
57:29Ник Дженсен
Лучшие игроки матча
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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