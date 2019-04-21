«В хоккее не смотришь на паспорт. Либо ты, либо тебя, правильно?» Кузнецов — о драке Овечкина и Свечникова

Источник: Спорт-Экспресс

Ирина Луценко из Вашингтона

— Этот плей-офф шокирует, много фаворитов повылетало. Что творится?

— Лига очень равная. Да, «Тампа» была впереди на много очков, но все видели, как «Коламбус» усилился перед дедлайном. Плей-офф такая штука, что если тебе чуть не повезло, и уже проигрываешь 0−1 в серии, 0−2. Не мое дело лезть в чужую кухню, главное — за свою игру отвечать.

— Почему у «Вашингтона» возникли такие сложности в серии с «Каролиной»?

— Они играют хорошо, правильно, не дают нам много шансов забить. Не убегаем «два в один» или «три в два», у них третий нападающий всегда хорошо действует. Нужно ждать, терпеть — и забивать в большинстве, когда оно есть. Это самый главный фактор — как мы будем играть в неравных составах, в большинстве и в меньшинстве. От него все зависит.

— Что помогло сегодня выиграть с таким крупным счетом?

— «Пять на четыре» правильно сыграли. Грамотно распоряжались шайбой в большинстве. Плюс раньше они накрывали нас, не давали войти с шайбой в их зону, а сегодня мы хорошо ее двигали на их территории, заставляли их постоянно играть в обороне.

— Насколько чувствовалось отсутствие Ти Джея Оши?

— Он наш лидер, такого игрока тяжело терять, за него старались побиться сегодня. Самое главное — что обрадовали его, он улыбается и рад, что команда победила. Самое главное — как ты можешь партнера своего отблагодарить.

— Как прокомментируете драку Александра Овечкина с Андреем Свечниковым?

— Да никак …

— Знали, что у него такой нокаутирующий удар?

— Так это он еще с левой не бил! Он же левша. Пару раз видел его в деле.

— Свечников сказал, что они поговорили с Овечкиным после матча.

— Да, конечно. Хоккей — такое дело, здесь не смотришь на паспорт. Как бы неприятно тебе ни было, либо ты, либо тебя, правильно? Это твой выбор уже. Если хочешь, чтобы тебя, то тогда открывай ворота (смеется).