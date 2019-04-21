Российский нападающий «Далласа» Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (5:3) россиянин забросил две шайбы. «Даллас» после этой победы вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц. В домашней встрече против «Виннипега» (3:2) хоккеист оформил хет-трик. Первую шайбу Шварц забросил на 23-й секунде игры. Раньше него в матче плей-офф в истории лиги отличились только Серджио Момессо (1990 год, 18-я секунда) и Бретт Халл (1995, 20-я секунда).