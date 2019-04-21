Российский нападающий «Далласа» Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в воскресенье сообщила
ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в воскресенье сообщила
В пятом матче серии первого раунда
Первой звездой дня стал канадский нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц. В домашней встрече против «Виннипега» (3:2) хоккеист оформил
Второй звездой дня признан шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём. В домашнем матче против «Каролины» (6:0) он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.