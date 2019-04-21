Восьмилетний болельщик «Каролины» предложил Овечкину подраться
«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда
«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда
Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.
На четвёртом матче серии, который состоялся в Каролине, присутствовал молодой болельщик «ураганов», предложивший подраться капитану «столичной» команды Александру Овечкину.
«Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперёд «ураганы», — было написано на плакате мальчика.
В третьем матче серии Овечкин подрался с 19-летним форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым. Свечников получил повреждение после драки. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|01:08
|Саку Мяеналанен
|04:41
|Бретт Коннолли
|05:42
|Лукас Валлмарк
|07:33
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
|24:18
|Евгений Кузнецов
|27:56
|Джон Карлсон
|32:02
|Йонас Зигенталер
|34:21
|Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин)
|36:11
|Бретт Коннолли(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|39:07
|Себастьян Ахо
|41:04
|Том Уилсон(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|48:57
|Ник Дауд
|50:12
|Лукас Валлмарк
|50:14
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
|57:29
|Ник Дженсен
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0