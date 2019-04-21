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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Восьмилетний болельщик «Каролины» предложил Овечкину подраться

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

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Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

На четвёртом матче серии, который состоялся в Каролине, присутствовал молодой болельщик «ураганов», предложивший подраться капитану «столичной» команды Александру Овечкину.

«Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперёд «ураганы», — было написано на плакате мальчика.

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В третьем матче серии Овечкин подрался с 19-летним форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым. Свечников получил повреждение после драки. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

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Вашингтон Кэпиталз
6:0
1:0, 2:0, 3:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала21.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
01:08Саку Мяеналанен
04:41Бретт Коннолли
05:42Лукас Валлмарк
07:33Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
2-й период
24:18Евгений Кузнецов
27:56Джон Карлсон
32:02Йонас Зигенталер
34:21Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин)
36:11Бретт Коннолли(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
39:07Себастьян Ахо
3-й период
41:04Том Уилсон(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
48:57Ник Дауд
50:12Лукас Валлмарк
50:14Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
57:29Ник Дженсен
Лучшие игроки матча
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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