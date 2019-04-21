СМИ: Форвард «Вашингтона» Оши больше не сыграет в плей-офф НХЛ из-за перелома ключицы
ТАСС, 21 апреля. Американский нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши не сыграет в дальнейших матчах
ТАСС, 21 апреля. Американский нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши не сыграет в дальнейших матчах
Оши получил травму в четвертом матче первого раунда
По информации источника, 32-летнему хоккеисту диагностировали перелом ключицы, что исключает возможность его появления на льду в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
В четырех матчах с «Каролиной» Оши забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В регулярном чемпионате на его счету 54 (25+29) очка. «Вашингтон» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 3−2. Шестая встреча команд пройдет в Роли в ночь на 23 апреля.