СМИ: Форвард «Вашингтона» Оши больше не сыграет в плей-офф НХЛ из-за перелома ключицы

Источник: AP 2019

Оши получил травму в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1), который прошел в ночь на 19 апреля. На 55-й минуте встречи форвард «Каролины» Уоррен Фогеле толкнул в борт Оши, после чего тот не смог продолжить встречу.

По информации источника, 32-летнему хоккеисту диагностировали перелом ключицы, что исключает возможность его появления на льду в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.