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13:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Форвард «Вашингтона» Оши больше не сыграет в плей-офф НХЛ из-за перелома ключицы

ТАСС, 21 апреля. Американский нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши не сыграет в дальнейших матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за перелома ключицы. Об этом в воскресенье сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста Washington Post Барри Сврлугу.

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Источник: AP 2019

Оши получил травму в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1), который прошел в ночь на 19 апреля. На 55-й минуте встречи форвард «Каролины» Уоррен Фогеле толкнул в борт Оши, после чего тот не смог продолжить встречу.

По информации источника, 32-летнему хоккеисту диагностировали перелом ключицы, что исключает возможность его появления на льду в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

В четырех матчах с «Каролиной» Оши забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В регулярном чемпионате на его счету 54 (25+29) очка. «Вашингтон» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 3−2. Шестая встреча команд пройдет в Роли в ночь на 23 апреля.

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