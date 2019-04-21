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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Свечников: Моя голова еще болит, но все в порядке

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сообщил, что его голова еще болит, но все в порядке. Он добавил, что сыграет в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона», если будет хорошо себя чувствовать.

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Источник: AP 2019

— Моя голова все еще немного болит, но все в порядке, — приводит журналист Люк ДеКок слова Свечникова. — Посмотрим, что будет завтра. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лед и играть. Если я вернусь, то обязательно буду играть в свой хоккей.

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Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.

На данный момент счет в серии 3−2 в пользу «Вашингтона». В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за «Каролину», в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.

Овечкин подрался со Свечниковым во время матча Кубка Стэнли
Во время загрузки произошла ошибка.
16 апреля© Ньюстюб
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