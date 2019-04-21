Андрей Свечников: Моя голова еще болит, но все в порядке

— Моя голова все еще немного болит, но все в порядке, — приводит журналист Люк ДеКок слова Свечникова. — Посмотрим, что будет завтра. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лед и играть. Если я вернусь, то обязательно буду играть в свой хоккей.
Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.
На данный момент счет в серии 3−2 в пользу «Вашингтона». В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за «Каролину», в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.