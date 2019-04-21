Андрей Свечников: Моя голова еще болит, но все в порядке

— Моя голова все еще немного болит, но все в порядке, — приводит журналист Люк ДеКок слова Свечникова. — Посмотрим, что будет завтра. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лед и играть. Если я вернусь, то обязательно буду играть в свой хоккей.