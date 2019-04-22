«Бостон» в третий раз сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто»
ТАСС, 22 апреля. «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 4:2 в шестом матче серии первого раунда
ТАСС, 22 апреля. «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 4:2 в шестом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (12-я и 59-я минуты), Тори Круг (18), Джейк Дебраск (28). У проигравших отличились Морган Райлли (10) и Остон Мэттьюс (45).
Нападающий «Торонто» Мэттьюс забросил шайбу в четвертом матче подряд. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 9 секунд и результативными действиями не отметился.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Заключительная встреча состоится в ночь на 24 апреля в Бостоне. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде, тогда в семи матчах «Бостон» оказался сильнее.
|Майк Бэбкок
|Брюс Кэссиди
|Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
|Туукка Раск
|05:21
|Здено Хара
|09:42
|Морган Райлли(Патрик Марло, Вильям Нюландер)
|10:25
|Тайлер Эннис
|11:23
|Брэд Маршан(Патрис Бержерон)
|12:37
|Йоаким Нордстрем
|15:36
|Трэвис Дермотт
|17:02
|Тори Краг(Давид Пастрняк, Брэд Маршан)
|27:57
|Джейк Дебраск(Давид Пастрняк, Давид Крейчи)
|28:47
|Чарли Койл
|44:15
|Остон Мэттьюс(Трэвис Дермотт, Джейк Гардинер)
|58:06
|Брэд Маршан(Чарли Макэвой, Здено Хара)
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0