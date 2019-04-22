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07:55 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» в третий раз сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто»

ТАСС, 22 апреля. «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 4:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в Торонто.

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В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (12-я и 59-я минуты), Тори Круг (18), Джейк Дебраск (28). У проигравших отличились Морган Райлли (10) и Остон Мэттьюс (45).

Нападающий «Торонто» Мэттьюс забросил шайбу в четвертом матче подряд. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 9 секунд и результативными действиями не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Заключительная встреча состоится в ночь на 24 апреля в Бостоне. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде, тогда в семи матчах «Бостон» оказался сильнее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Торонто Мэйпл Ливз
2:4
1:2, 0:1, 1:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала21.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena, 19683 зрителя
Главные тренеры
Майк БэбкокБрюс Кэссиди
Вратари
Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)Туукка Раск
1-й период
05:21Здено Хара
09:42Морган Райлли(Патрик Марло, Вильям Нюландер)
10:25Тайлер Эннис
11:23Брэд Маршан(Патрис Бержерон)
12:37Йоаким Нордстрем
15:36Трэвис Дермотт
17:02Тори Краг(Давид Пастрняк, Брэд Маршан)
2-й период
27:57Джейк Дебраск(Давид Пастрняк, Давид Крейчи)
28:47Чарли Койл
3-й период
44:15Остон Мэттьюс(Трэвис Дермотт, Джейк Гардинер)
58:06Брэд Маршан(Чарли Макэвой, Здено Хара)
Лучшие игроки матча
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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