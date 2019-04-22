«Бостон» в третий раз сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто»

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (12-я и 59-я минуты), Тори Круг (18), Джейк Дебраск (28). У проигравших отличились Морган Райлли (10) и Остон Мэттьюс (45).

Нападающий «Торонто» Мэттьюс забросил шайбу в четвертом матче подряд. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 9 секунд и результативными действиями не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Заключительная встреча состоится в ночь на 24 апреля в Бостоне. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде, тогда в семи матчах «Бостон» оказался сильнее.