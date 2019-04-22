Бёрнс, Джиордано и Хедман вошли в число претендентов на звание лучшего защитника НХЛ

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Бёрнс в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал больше всех очков (83) и сделал больше всех результативных передач (67) среди защитников.

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Он стал первым защитником в истории «Сан-Хосе», сделавшим по крайней мере 60 передач за один сезон. «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступает «Вегасу» в серии до четырех побед со счетом 2−3. Бёрнс получал приз в 2017 году.

Джиордано стал вторым в списке бомбардиров регулярного чемпионата среди защитников, набрав 74 очка (17 голов + 57 передач). «Калгари» в таблице Западной конференции финишировал первым, однако в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Колорадо» (1−4).

Хедман является действующим обладателем «Норрис Трофи», став лучшим в «Тампе» среди защитников по очкам (54), голам (12) и передачам (42). «Тампа» стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед в одном сезоне (62), но проиграла в первом раунде плей-офф «Коламбусу» (0−4).