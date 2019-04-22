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08:20 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Хосе» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом»

ТАСС, 22 апреля. «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Вегас» со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась во втором овертайме.

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23
фотографии

В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (20-я минута) и Томаш Гертл (92). У хозяев отличился Джонатан Маршессо (32).

Матч стал первым в текущем плей-офф, где для выявления победителя понадобился второй овертайм.

Вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 58 бросков по своим воротам и побил рекорд франшизы, который был установлен Джеффом Хакеттом, отразившим 57 бросков 26 декабря 1992 года в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (7:2).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч серии пройдет 24 апреля на площадке «Сан-Хосе».

Во время загрузки произошла ошибка.
Вегас Голден Найтс
1:2ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала22.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланПитер Дебур
Вратари
Марк-Андре ФлериМартин Джонс
1-й период
09:20Ши Теодор
19:51Логан Кутюр(Тимо Майер)
2-й период
31:20Джонатан Маршессо(Ши Теодор, Вильям Карлссон)
34:26Тимо Майер
38:50Джонатан Маршессо
3-й период
45:56Мелькер Карлссон
Овертайм
90:46Барклай Гудроу
91:17Томаш Хертл(Марк-Эдуард Власик)
Лучшие игроки матча
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Джонатан Маршессо (Вегас Голден Найтс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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