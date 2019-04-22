«Сан-Хосе» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом»

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В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (20-я минута) и Томаш Гертл (92). У хозяев отличился Джонатан Маршессо (32).

Матч стал первым в текущем плей-офф, где для выявления победителя понадобился второй овертайм.

Вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 58 бросков по своим воротам и побил рекорд франшизы, который был установлен Джеффом Хакеттом, отразившим 57 бросков 26 декабря 1992 года в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (7:2).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч серии пройдет 24 апреля на площадке «Сан-Хосе».