«Сан-Хосе» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом»
ТАСС, 22 апреля. «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Вегас» со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда
ТАСС, 22 апреля. «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Вегас» со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (20-я минута) и Томаш Гертл (92). У хозяев отличился Джонатан Маршессо (32).
Матч стал первым в текущем
Вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 58 бросков по своим воротам и побил рекорд франшизы, который был установлен Джеффом Хакеттом, отразившим 57 бросков 26 декабря 1992 года в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (7:2).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч серии пройдет 24 апреля на площадке «Сан-Хосе».
|Жерар Галлан
|Питер Дебур
|Марк-Андре Флери
|Мартин Джонс
|09:20
|Ши Теодор
|19:51
|Логан Кутюр(Тимо Майер)
|31:20
|Джонатан Маршессо(Ши Теодор, Вильям Карлссон)
|34:26
|Тимо Майер
|38:50
|Джонатан Маршессо
|45:56
|Мелькер Карлссон
|90:46
|Барклай Гудроу
|91:17
|Томаш Хертл(Марк-Эдуард Власик)
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Джонатан Маршессо (Вегас Голден Найтс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1