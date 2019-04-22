«Тампа» выкупила полосу местной газеты и обратилась к болельщикам
«Тампа» выкупила полосу местной газеты TampaBay Times и опубликовала обращение к болельщикам. «Молнии» поблагодарили фанатов за поддержку в сезоне-2018/19.
«Тампа» выкупила полосу местной газеты TampaBay Times и опубликовала обращение к болельщикам. «Молнии» поблагодарили фанатов за поддержку в сезоне-2018/19.
— Наш сезон неожиданно и быстро завершился, — говорится в обращении. — Мы хотим поблагодарить вас за то, что поддерживали нас в течение не только этого года, но и в предыдущие сезоны. Нам повезло иметь таких потрясающих фанатов! Мы проделаем большую работу летом и постараемся показать лучший результат в сезоне-2019/20.
Напомним, «Тампа» уступила «Коламбусу» со счетом 0−4 в 1/8 финала