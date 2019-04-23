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09:19 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»

ТАСС, 23 апреля. «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (11-я минута), Тейво Теравайнен (22), Джордан Стаал (44), Джастин Уильямс (52) и Дуги Хэмилтон (57).

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У проигравших голы на свой счет записал Бретт Коннолли (6) и Овечкин (16). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а нападающий Евгений Кузнецов очков не набрал.

Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке снайперов плей-офф НХЛ. На данный момент у форварда 65 заброшенных шайб. Выше по списку с 66 голами идут сразу три хоккеиста — Сидни Кросби, Денис Савар и Джо Ньювендайк. Лидирует здесь Уэйн Гретцки — 122 шайбы.

Также капитан столичного клуба набрал 125-е очко в плей-офф за время своей карьеры в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Элиашем и Брэдом Парком, войдя в число 50 лучших игроков лиги в истории. 49-е место занимает Морис Ришар (126), рекорд принадлежит Гретцки (382).

Счет в серии до четырех побед теперь снова стал равным — 3−3. Седьмая встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 25 апреля.

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Каролина Харрикейнз
5:2
1:2, 1:0, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала23.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
05:06Бретт Коннолли(Андре Бураковски, Ларс Эллер)
08:30Ник Дауд
10:35Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Дуги Хэмилтон)
15:12Александр Овечкин(Мэтт Нисканен, Дмитрий I Орлов)
2-й период
21:56Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
22:36Том Уилсон
27:58Джастин Уильямс
35:24Нино Нидеррайтер
39:29Джордан Мартинук
39:29Дмитрий I Орлов
3-й период
43:51Джордан Стаал(Джастин Фольк, Брок Макгинн)
46:15Чендлер Стивенсон
51:58Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
56:54Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
58:52Александр Овечкин
58:52Александр Овечкин
Лучшие игроки матча
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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