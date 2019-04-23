«Каролина» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»

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В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (11-я минута), Тейво Теравайнен (22), Джордан Стаал (44), Джастин Уильямс (52) и Дуги Хэмилтон (57).

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У проигравших голы на свой счет записал Бретт Коннолли (6) и Овечкин (16). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а нападающий Евгений Кузнецов очков не набрал.

Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке снайперов плей-офф НХЛ. На данный момент у форварда 65 заброшенных шайб. Выше по списку с 66 голами идут сразу три хоккеиста — Сидни Кросби, Денис Савар и Джо Ньювендайк. Лидирует здесь Уэйн Гретцки — 122 шайбы.

Также капитан столичного клуба набрал 125-е очко в плей-офф за время своей карьеры в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Элиашем и Брэдом Парком, войдя в число 50 лучших игроков лиги в истории. 49-е место занимает Морис Ришар (126), рекорд принадлежит Гретцки (382).

Счет в серии до четырех побед теперь снова стал равным — 3−3. Седьмая встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 25 апреля.