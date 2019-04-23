«Каролина» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»
ТАСС, 23 апреля. «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда
ТАСС, 23 апреля. «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (11-я минута), Тейво Теравайнен (22), Джордан Стаал (44), Джастин Уильямс (52) и Дуги Хэмилтон (57).
У проигравших голы на свой счет записал Бретт Коннолли (6) и Овечкин (16). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а нападающий Евгений Кузнецов очков не набрал.
Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке снайперов
Также капитан столичного клуба набрал 125-е очко в
Счет в серии до четырех побед теперь снова стал равным — 3−3. Седьмая встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 25 апреля.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|05:06
|Бретт Коннолли(Андре Бураковски, Ларс Эллер)
|08:30
|Ник Дауд
|10:35
|Уоррен Фегеле(Джейкоб Славин, Дуги Хэмилтон)
|15:12
|Александр Овечкин(Мэтт Нисканен, Дмитрий I Орлов)
|21:56
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
|22:36
|Том Уилсон
|27:58
|Джастин Уильямс
|35:24
|Нино Нидеррайтер
|39:29
|Джордан Мартинук
|39:29
|Дмитрий I Орлов
|43:51
|Джордан Стаал(Джастин Фольк, Брок Макгинн)
|46:15
|Чендлер Стивенсон
|51:58
|Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
|56:54
|Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
|58:52
|Александр Овечкин
|58:52
|Александр Овечкин
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0