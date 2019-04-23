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09:40 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ

ТАСС, 23 апреля. «Даллас» дома одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило хозяевам выиграть серию (4−2) и выйти в полуфинал Западной конференции.

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В составе победителей шайбы забросили Блэйк Комо (26-я минута) и Джон Клингберг (78 ОТ). У «Нэшвилла» голом отметился Остин Уотсон (6).

Нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал одну результативную передачу. В текущем плей-офф на счету форварда 6 (4+2) очков. Нападающий хозяев Валерий Ничушкин и голкипер Антон Худобин участие в матче не принимали.

В следующем раунде «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом». Первая встреча состоится 25 апреля. Благодаря лучшему результату в регулярном чемпионате преимущество площадки в этой серии будет иметь «Сент-Луис».

Во время загрузки произошла ошибка.
Даллас Старз
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала23.04.2019, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериПитер Лавиолетт
Вратари
Бен БишопПекка Ринне
1-й период
05:47Остин Уотсон(Брайан Бойл, Пи. Кей. Суббан)
14:55Матс Цуккарелло
17:53Остин Уотсон
2-й период
25:20Блэйк Комо(Радек Факса)
28:02Блэйк Комо
35:32Джейсон Дикинсон
3-й период
58:07Блэйк Комо
Овертайм
77:02Йон Клингберг(Александр Радулов, Тайлер Сегин)
Лучшие игроки матча
Бен Бишоп (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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