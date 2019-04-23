«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Блэйк Комо (26-я минута) и Джон Клингберг (78 ОТ). У «Нэшвилла» голом отметился Остин Уотсон (6).

Нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал одну результативную передачу. В текущем плей-офф на счету форварда 6 (4+2) очков. Нападающий хозяев Валерий Ничушкин и голкипер Антон Худобин участие в матче не принимали.

В следующем раунде «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом». Первая встреча состоится 25 апреля. Благодаря лучшему результату в регулярном чемпионате преимущество площадки в этой серии будет иметь «Сент-Луис».