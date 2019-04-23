«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ
ТАСС, 23 апреля. «Даллас» дома одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда
ТАСС, 23 апреля. «Даллас» дома одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Блэйк Комо (26-я минута) и Джон Клингберг (78 ОТ). У «Нэшвилла» голом отметился Остин Уотсон (6).
Нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал одну результативную передачу. В текущем
В следующем раунде «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом». Первая встреча состоится 25 апреля. Благодаря лучшему результату в регулярном чемпионате преимущество площадки в этой серии будет иметь «Сент-Луис».
|Джим Монтгомери
|Питер Лавиолетт
|Бен Бишоп
|Пекка Ринне
|05:47
|Остин Уотсон(Брайан Бойл, Пи. Кей. Суббан)
|14:55
|Матс Цуккарелло
|17:53
|Остин Уотсон
|25:20
|Блэйк Комо(Радек Факса)
|28:02
|Блэйк Комо
|35:32
|Джейсон Дикинсон
|58:07
|Блэйк Комо
|77:02
|Йон Клингберг(Александр Радулов, Тайлер Сегин)
Бен Бишоп (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0