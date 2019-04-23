Овечкин недоволен судейством в проигранном матче плей-офф НХЛ против «Каролины»

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На 51-й минуте матча при счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкин забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за атаки россиянина на вратаря Петра Мразека.

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На последних минутах игры Овечкин был удален до конца матча из-за саркастических аплодисментов в адрес арбитров встречи. Перед этим российский форвард нарушил правила, ударив соперника по руке клюшкой.

«Арбитры весь матч свистели странно, но это не сюрприз для меня. Не хочу быть плохим парнем, однако ситуация невеселая. Соперник сыграл хорошо, они выиграли шестой матч. Необходимость показать результат будет давить на обе команды, но у нас хорошие шансы победить дома», — сказал Овечкин.