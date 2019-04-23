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11:04 (мск), источник: ТАСС

Овечкин недоволен судейством в проигранном матче плей-офф НХЛ против «Каролины»

ТАСС, 23 апреля. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выразил недовольство судейством в проигранном шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:5). Об этом сообщает американская газета Washington Post.

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На 51-й минуте матча при счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкин забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за атаки россиянина на вратаря Петра Мразека.

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На последних минутах игры Овечкин был удален до конца матча из-за саркастических аплодисментов в адрес арбитров встречи. Перед этим российский форвард нарушил правила, ударив соперника по руке клюшкой.

«Арбитры весь матч свистели странно, но это не сюрприз для меня. Не хочу быть плохим парнем, однако ситуация невеселая. Соперник сыграл хорошо, они выиграли шестой матч. Необходимость показать результат будет давить на обе команды, но у нас хорошие шансы победить дома», — сказал Овечкин.

Счет в серии до четырех побед равный — 3−3. Заключительная встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 25 апреля.

Каролина Харрикейнз
5:2
1:2, 1:0, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала23.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
05:06Бретт Коннолли(Ларс Эллер, Андре Бураковски)
08:30Ник Дауд
10:35Уоррен Фегеле(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
15:12Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Мэтт Нисканен)
2-й период
21:56Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
22:36Том Уилсон
27:58Джастин Уильямс
35:24Нино Нидеррайтер
39:29Джордан Мартинук
39:29Дмитрий I Орлов
3-й период
43:51Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
46:15Чендлер Стивенсон
51:58Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
56:54Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
58:52Александр Овечкин
58:52Александр Овечкин
Лучшие игроки матча
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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