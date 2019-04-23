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11:36 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила трех звезд игрового дня.

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23
фотографии

По информации на официальном сайте, первой звездой признан защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг, оформивший гол в матче против «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ, 4−2).

Вторым лучшим хоккеистом стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, в активе которого шайба и результативная передача в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3−3).

Замыкает тройку лидеров дня голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 47 из 48 бросков по своим воротам.

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