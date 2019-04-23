Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила трех звезд игрового дня.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила трех звезд игрового дня.
По информации на официальном сайте, первой звездой признан защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг, оформивший гол в матче против «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ, 4−2).
Вторым лучшим хоккеистом стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, в активе которого шайба и результативная передача в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3−3).
Замыкает тройку лидеров дня голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 47 из 48 бросков по своим воротам.