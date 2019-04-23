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11:46 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Вашингтона» заявил, что принимает решение судей отменить шайбу Овечкина «Каролине»

ТАСС, 23 апреля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Тодд Рирден заявил, что решение судей отменить шайбу российского капитана команды Александра Овечкина не может быть предметом для споров. Слова Рирдена приводит американская газета Washington Post.

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Источник: AP 2019

«Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. На 51-й минуте матча при счете 3:2 в пользу «Каролины» 33-летний Овечкин забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за атаки россиянина на вратаря Петра Мразека.

«С нашего угла было видно, что шайба была свободна. Но это то решение, которое приняла лига, а также судьи. Мы думали, что шайба все еще была в игре, но они приняли решение, которое не может быть предметом для споров. Я не должен объяснять причину, по которой судьи не подошли к нашей скамейке и не назвали причину отмены гола, однако мне это непонятно», — заявил Рирден.

Счет в серии до четырех побед равный — 3−3. Заключительная встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 25 апреля.

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