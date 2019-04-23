Тренер «Вашингтона» заявил, что принимает решение судей отменить шайбу Овечкина «Каролине»

«Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. На 51-й минуте матча при счете 3:2 в пользу «Каролины» 33-летний Овечкин забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за атаки россиянина на вратаря Петра Мразека.
«С нашего угла было видно, что шайба была свободна. Но это то решение, которое приняла лига, а также судьи. Мы думали, что шайба все еще была в игре, но они приняли решение, которое не может быть предметом для споров. Я не должен объяснять причину, по которой судьи не подошли к нашей скамейке и не назвали причину отмены гола, однако мне это непонятно», — заявил Рирден.
Счет в серии до четырех побед равный — 3−3. Заключительная встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 25 апреля.