Тренер «Вашингтона» заявил, что принимает решение судей отменить шайбу Овечкина «Каролине»

«С нашего угла было видно, что шайба была свободна. Но это то решение, которое приняла лига, а также судьи. Мы думали, что шайба все еще была в игре, но они приняли решение, которое не может быть предметом для споров. Я не должен объяснять причину, по которой судьи не подошли к нашей скамейке и не назвали причину отмены гола, однако мне это непонятно», — заявил Рирден.