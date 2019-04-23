Овечкина выгнали со льда за аплодисменты судьям
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил 12-минутное удаление во время матча первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнс». Видеозапись опубликована на
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил 12-минутное удаление во время матча первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнс». Видеозапись опубликована на
За минуту до конца третьего периода Овечкин ударил клюшкой соперника, за что получил штраф на две минуты. Форвард отреагировал на это решение судей аплодисментами, а потом
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины». Счет в серии — 3:3.
16 апреля Овечкин также получил длительный штраф
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|05:06
|Бретт Коннолли(Ларс Эллер, Андре Бураковски)
|08:30
|Ник Дауд
|10:35
|Уоррен Фегеле(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
|15:12
|Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Мэтт Нисканен)
|21:56
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
|22:36
|Том Уилсон
|27:58
|Джастин Уильямс
|35:24
|Нино Нидеррайтер
|39:29
|Джордан Мартинук
|39:29
|Дмитрий I Орлов
|43:51
|Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|46:15
|Чендлер Стивенсон
|51:58
|Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
|56:54
|Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
|58:52
|Александр Овечкин
|58:52
|Александр Овечкин
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0