Овечкина выгнали со льда за аплодисменты судьям

За минуту до конца третьего периода Овечкин ударил клюшкой соперника, за что получил штраф на две минуты. Форвард отреагировал на это решение судей аплодисментами, а потом что-то сказал им. В итоге арбитры наказали Овечкина 10-минутным удалением.