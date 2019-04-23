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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкина выгнали со льда за аплодисменты судьям

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил 12-минутное удаление во время матча первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

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фотографии

За минуту до конца третьего периода Овечкин ударил клюшкой соперника, за что получил штраф на две минуты. Форвард отреагировал на это решение судей аплодисментами, а потом что-то сказал им. В итоге арбитры наказали Овечкина 10-минутным удалением.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины». Счет в серии — 3:3.

16 апреля Овечкин также получил длительный штраф из-за драки с соотечественником Андреем Свечниковым. Он нокаутировал форварда «Каролины», тот на лед больше не вернулся.

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Каролина Харрикейнз
5:2
1:2, 1:0, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала23.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
05:06Бретт Коннолли(Ларс Эллер, Андре Бураковски)
08:30Ник Дауд
10:35Уоррен Фегеле(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
15:12Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Мэтт Нисканен)
2-й период
21:56Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
22:36Том Уилсон
27:58Джастин Уильямс
35:24Нино Нидеррайтер
39:29Джордан Мартинук
39:29Дмитрий I Орлов
3-й период
43:51Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
46:15Чендлер Стивенсон
51:58Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
56:54Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
58:52Александр Овечкин
58:52Александр Овечкин
Лучшие игроки матча
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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