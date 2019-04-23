Овечкин потроллил хоккеистов «Каролины» после неудачного силового приема
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шестом матче серии
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шестом матче серии
Россиянин хотел провести силовой прием против хоккеиста соперника, но врезался в борт. После чего форвард, проезжая мимо скамейки «Харрикейнз», изобразил курицу.
«Вашингтон» в понедельник со счетом 2:5 уступил «Каролине» в шестом матче серии. При счете 2:3 в третьем периоде Овечкин добил шайбу в ворота после того, как голкипер соперников Петр Мразек не сумел ее зафиксировать. Однако арбитры гол не засчитали, усмотрев нарушение правил со стороны россиянина.
В конце встречи Овечкин получил удаление за удар клюшкой и саркастичные аплодисменты арбитру.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|05:06
|Бретт Коннолли(Ларс Эллер, Андре Бураковски)
|08:30
|Ник Дауд
|10:35
|Уоррен Фегеле(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
|15:12
|Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Мэтт Нисканен)
|21:56
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
|22:36
|Том Уилсон
|27:58
|Джастин Уильямс
|35:24
|Нино Нидеррайтер
|39:29
|Джордан Мартинук
|39:29
|Дмитрий I Орлов
|43:51
|Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|46:15
|Чендлер Стивенсон
|51:58
|Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
|56:54
|Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
|58:52
|Александр Овечкин
|58:52
|Александр Овечкин
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0