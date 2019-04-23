Овечкин потроллил хоккеистов «Каролины» после неудачного силового приема

Россиянин хотел провести силовой прием против хоккеиста соперника, но врезался в борт. После чего форвард, проезжая мимо скамейки «Харрикейнз», изобразил курицу.

«Вашингтон» в понедельник со счетом 2:5 уступил «Каролине» в шестом матче серии. При счете 2:3 в третьем периоде Овечкин добил шайбу в ворота после того, как голкипер соперников Петр Мразек не сумел ее зафиксировать. Однако арбитры гол не засчитали, усмотрев нарушение правил со стороны россиянина.