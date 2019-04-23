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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин потроллил хоккеистов «Каролины» после неудачного силового приема

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шестом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины» отметился провокационным поступком.

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Россиянин хотел провести силовой прием против хоккеиста соперника, но врезался в борт. После чего форвард, проезжая мимо скамейки «Харрикейнз», изобразил курицу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» в понедельник со счетом 2:5 уступил «Каролине» в шестом матче серии. При счете 2:3 в третьем периоде Овечкин добил шайбу в ворота после того, как голкипер соперников Петр Мразек не сумел ее зафиксировать. Однако арбитры гол не засчитали, усмотрев нарушение правил со стороны россиянина.

В конце встречи Овечкин получил удаление за удар клюшкой и саркастичные аплодисменты арбитру.

Каролина Харрикейнз
5:2
1:2, 1:0, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала23.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
05:06Бретт Коннолли(Ларс Эллер, Андре Бураковски)
08:30Ник Дауд
10:35Уоррен Фегеле(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
15:12Александр Овечкин(Дмитрий I Орлов, Мэтт Нисканен)
2-й период
21:56Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
22:36Том Уилсон
27:58Джастин Уильямс
35:24Нино Нидеррайтер
39:29Джордан Мартинук
39:29Дмитрий I Орлов
3-й период
43:51Джордан Стаал(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
46:15Чендлер Стивенсон
51:58Джастин Уильямс(Бретт Песке, Джордан Стаал)
56:54Дуги Хэмилтон(Джордан Мартинук)
58:52Александр Овечкин
58:52Александр Овечкин
Лучшие игроки матча
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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