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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — в топ-50 бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Малкин — двадцатый

Новые статистические достижения Александра Великого.

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Источник: AFP 2019

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. Шестой матч
«Каролина» — «Вашингтон» — 5:2 (счет в серии — 3−3)

Александр Овечкин набрал 125-е очко в матчах Кубка Стэнли и вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф. Форвард «Вашингтона» обогнал Патрика Элиаша и Брэда Парка и вплотную приблизился к легенде «Монреаль» Морису Ришару. Среди действующих игроков Овечкин занимает пятое место, уступая Сидни Кросби, Евгению Малкину, Патрику Марло и Джо Торнтону.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

Овечкин забросил 65-ю шайбу в матчах Кубка Стэнли и подобрался к Сидни Кросби, чей «Питтсбург» уже завершил выступление в плей-офф. От лидера среди действующих снайперов Патрика Марло MVP прошлого розыгрыша отстает на семь точных бросков.

Источник: Спорт-Экспресс

В шестом матче серии с «Каролиной» Овечкин получил самый крупный штраф (12 минут) за время выступления в плей-офф. В XXI веке только три игрока «столичных» в играх Кубка Стэнли находились на скамейке штрафников дольше. Никлас Бэкстрем в 2012 году получил 16 минут, Джефф Хальперн в 2001-м и Мэтт Нисканен в 2017-м по 15.

Среди семерки самых грубых хоккеистов текущего плей-офф находятся три россиянина. Помимо Овечкина больше 15 минут штрафа получили два Никиты — Кучеров и Задоров.

Источник: Спорт-Экспресс
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