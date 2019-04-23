Овечкин — в топ-50 бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Малкин — двадцатый
Новые статистические достижения Александра Великого.
Новые статистические достижения Александра Великого.
Александр Овечкин набрал 125-е очко в матчах Кубка Стэнли и вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров
Овечкин забросил 65-ю шайбу в матчах Кубка Стэнли и подобрался к Сидни Кросби, чей «Питтсбург» уже завершил выступление в
В шестом матче серии с «Каролиной» Овечкин получил самый крупный штраф (12 минут) за время выступления в
Среди семерки самых грубых хоккеистов текущего