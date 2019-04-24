«Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто»

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В составе победителей шайбы забросили Юаким Нордстрём (15-я минута), Маркус Юханссон (18), Шон Курали (43), Чарли Койл (58) и Патрис Бержерон (60).

У проигравших отличился Джон Таварес (24). Лучшим игроком встречи стал голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 32 броска, второй звездой был признан Курали (1+1), третьей — Нордстрём (1+1).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 33 секунды и результативными действиями не отметился. Он записал на свой счет один бросок по воротам и два силовых приема.

В прошлом сезоне команды тоже встречались в первом раунде и серия продлилась до семи матчей. Тогда «Бостон» выиграл. В следующем раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли клуб сыграет с «Коламбусом», который ранее разгромил со счетом 4−0 «Тампу-Бэй». Первая встреча состоится 26 апреля в Бостоне.