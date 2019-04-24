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08:57 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто»

ТАСС, 24 апреля. «Бостон» дома обыграл «Торонто» со счетом 5:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева, трижды отыгрывавшиеся по ходу серии, вышли в полуфинал Восточной конференции.

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В составе победителей шайбы забросили Юаким Нордстрём (15-я минута), Маркус Юханссон (18), Шон Курали (43), Чарли Койл (58) и Патрис Бержерон (60).

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У проигравших отличился Джон Таварес (24). Лучшим игроком встречи стал голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 32 броска, второй звездой был признан Курали (1+1), третьей — Нордстрём (1+1).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 33 секунды и результативными действиями не отметился. Он записал на свой счет один бросок по воротам и два силовых приема.

В прошлом сезоне команды тоже встречались в первом раунде и серия продлилась до семи матчей. Тогда «Бостон» выиграл. В следующем раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли клуб сыграет с «Коламбусом», который ранее разгромил со счетом 4−0 «Тампу-Бэй». Первая встреча состоится 26 апреля в Бостоне.

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Бостон Брюинз
5:1
2:0, 0:1, 3:0
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала24.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиМайк Бэбкок
Вратари
Туукка РаскФредерик Андерсен(Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен)
1-й период
14:29Йоаким Нордстрем(Мэтт Гржельчик, Шон Керали)
17:46Маркус Юханссон
2-й период
23:54Джон Таварес(Тайлер Эннис)
28:22Брэндон Карло
3-й период
42:40Шон Керали(Ноэль Аккьяри, Йоаким Нордстрем)
45:19Командный штраф
57:26Чарли Койл(Давид Крейчи)
59:59Патрис Бержерон
Лучшие игроки матча
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Шон Керали (Бостон Брюинз), Йоаким Нордстрем (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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