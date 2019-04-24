«Бостон» в седьмом матче выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто»
ТАСС, 24 апреля. «Бостон» дома обыграл «Торонто» со счетом 5:1 в седьмом матче первого раунда
ТАСС, 24 апреля. «Бостон» дома обыграл «Торонто» со счетом 5:1 в седьмом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Юаким Нордстрём (15-я минута), Маркус Юханссон (18), Шон Курали (43), Чарли Койл (58) и Патрис Бержерон (60).
У проигравших отличился Джон Таварес (24). Лучшим игроком встречи стал голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 32 броска, второй звездой был признан Курали (1+1), третьей — Нордстрём (1+1).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 33 секунды и результативными действиями не отметился. Он записал на свой счет один бросок по воротам и два силовых приема.
В прошлом сезоне команды тоже встречались в первом раунде и серия продлилась до семи матчей. Тогда «Бостон» выиграл. В следующем раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли клуб сыграет с «Коламбусом», который ранее разгромил со счетом 4−0 «Тампу-Бэй». Первая встреча состоится 26 апреля в Бостоне.
|Брюс Кэссиди
|Майк Бэбкок
|Туукка Раск
|Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен)
|14:29
|Йоаким Нордстрем(Мэтт Гржельчик, Шон Керали)
|17:46
|Маркус Юханссон
|23:54
|Джон Таварес(Тайлер Эннис)
|28:22
|Брэндон Карло
|42:40
|Шон Керали(Ноэль Аккьяри, Йоаким Нордстрем)
|45:19
|Командный штраф
|57:26
|Чарли Койл(Давид Крейчи)
|59:59
|Патрис Бержерон
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Шон Керали (Бостон Брюинз), Йоаким Нордстрем (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0