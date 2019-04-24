«Сан-Хосе» вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ, обыграв «Вегас»
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сан-Хосе» одержали волевую победу над «Вегасом» в седьмом матче 1/8 финала
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сан-Хосе» одержали волевую победу над «Вегасом» в седьмом матче 1/8 финала
Встреча, прошедшая во вторник в
Счёт в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу «Сан-Хосе». В четвертьфинале «Шаркс» сыграют с «Колорадо», который выбил из розыгрыша Кубка Стэнли «Калгари».
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
|Мартин Джонс
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|01:56
|Колин Миллер
|04:15
|Брэйден Макнэбб
|10:10
|Вильям Карлссон(Райлли Смит, Джонатан Маршессо)
|12:36
|Эрик Карлссон
|13:26
|Алекс Так
|26:22
|Райан Ривз
|30:00
|Коди Икин(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
|43:36
|Макс Пачоретти(Марк Стоун)
|49:13
|Коди Икин
|49:13
|Коди Икин
|49:20
|Логан Кутюр(Кевин Лабанк, Томаш Хертл)
|50:09
|Томаш Хертл(Кевин Лабанк, Эрик Карлссон)
|52:53
|Логан Кутюр(Кевин Лабанк, Брент Бернс)
|53:21
|Кевин Лабанк(Тимо Майер)
|56:19
|Кевин Лабанк
|59:13
|Джонатан Маршессо(Марк Стоун, Райлли Смит)
|78:19
|Барклай Гудроу(Эрик Карлссон, Маркус Серенсен)
Кевин Лабанк (Сан-Хосе Шаркс), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс)
|4
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0