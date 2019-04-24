Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз5
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина Харрикейнз5
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас СтарзОТ2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
25.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сан-Хосе» вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ, обыграв «Вегас»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сан-Хосе» одержали волевую победу над «Вегасом» в седьмом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию розыгрыша Кубка Стэнли текущего сезона.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 0:1, 4:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр (50-я и 53-я минуты), Томаш Хертл (51), Кевин Лабанк (54) и Баркли Гудроу (79). У «Вегаса» отличились Уильям Карлссон (11), Коди Икин (31), Макс Пачиоретти (44), Джонатан Маршессо (60).

Счёт в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу «Сан-Хосе». В четвертьфинале «Шаркс» сыграют с «Колорадо», который выбил из розыгрыша Кубка Стэнли «Калгари».

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
5:4ОТ
0:1, 0:1, 4:2
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала24.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурЖерар Галлан
Вратари
Мартин ДжонсМарк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
1-й период
01:56Колин Миллер
04:15Брэйден Макнэбб
10:10Вильям Карлссон(Райлли Смит, Джонатан Маршессо)
12:36Эрик Карлссон
13:26Алекс Так
2-й период
26:22Райан Ривз
30:00Коди Икин(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
3-й период
43:36Макс Пачоретти(Марк Стоун)
49:13Коди Икин
49:13Коди Икин
49:20Логан Кутюр(Кевин Лабанк, Томаш Хертл)
50:09Томаш Хертл(Кевин Лабанк, Эрик Карлссон)
52:53Логан Кутюр(Кевин Лабанк, Брент Бернс)
53:21Кевин Лабанк(Тимо Майер)
56:19Кевин Лабанк
59:13Джонатан Маршессо(Марк Стоун, Райлли Смит)
Овертайм
78:19Барклай Гудроу(Эрик Карлссон, Маркус Серенсен)
Лучшие игроки матча
Кевин Лабанк (Сан-Хосе Шаркс), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
4Штрафное время23
0Игра в большинстве0
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
«Зенит» в матче против «Динамо» продолжит борьбу за победу в РПЛ
Два игрока вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019
«Аякс» установил рекорд Голландии в матче против клуба Слуцкого
«Бостон» в седьмом матче выиграл серию 1-го раунда Кубка Стэнли
«Барселона» уже в среду может стать чемпионом Испании по футболу
Глава UFC прокомментировал будущее Нурмагомедова и Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь