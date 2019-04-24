«Сан-Хосе» вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ, обыграв «Вегас»

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 0:1, 4:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр (50-я и 53-я минуты), Томаш Хертл (51), Кевин Лабанк (54) и Баркли Гудроу (79). У «Вегаса» отличились Уильям Карлссон (11), Коди Икин (31), Макс Пачиоретти (44), Джонатан Маршессо (60).