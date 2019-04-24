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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ объявила тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Защитник «Аризона Койотис» Оливер Экман-Ларссон, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и форвард «Миннесота Уайлд» Джейсон Закер вошли в тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи» по итогам регулярного сезона НХЛ-2018/19, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.

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Ранее был представлен полный список претендентов, из которого были выбраны три финалиста.

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«Кинг Клэнси Трофи» вручается игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь. Обладатель награды будет назван 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Лас-Вегасе. Победитель получит 40 тысяч долларов, которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору.

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