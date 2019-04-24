НХЛ объявила тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Защитник «Аризона Койотис» Оливер
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Защитник «Аризона Койотис» Оливер
Ранее был представлен полный список претендентов, из которого были выбраны три финалиста.
«Кинг Клэнси Трофи» вручается игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь. Обладатель награды будет назван 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в