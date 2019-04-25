Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов не смогли пройти первый раунд плей-офф
ТАСС, 25 апреля. «Каролина» на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3 во втором овертайме седьмого матча первого раунда
ТАСС, 25 апреля. «Каролина» на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3 во втором овертайме седьмого матча первого раунда
«Вашингтон» выиграл Столичный дивизион. Ранее участие в
Кроме этого, «Калгари» и «Тампа» победили в Западной и Восточной конференциях соответственно. Хоккеисты последней также завоевали Президентский кубок, став лучшим клубом регулярного чемпионата.
В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (30-я минута), Тейво Теравайнен (37), Джордан Стаал (43) и Брок Макгинн (92). У «Вашингтона» отличились Андре Бураковски (3), Том Уилсон (7) и Евгений Кузнецов (34).
«Каролина» стала 13-й командой в истории НХЛ и второй за текущий сезон, которая смогла отыграть отставание в несколько шайб в седьмой игре серии первого раунда
Капитан столичного клуба Александр Овечкин и защитник команды Дмитрий Орлов отметились результативными передачами. Таким образом, «Вашингтон» сложил с себя полномочия действующего обладателя Кубка Стэнли. Трофей был завоеван командой в прошлом сезоне впервые в ее истории. В финале «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 4−1.
Во втором раунде «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». В других парах сыграют «Коламбус» — «Бостон», «Даллас» — «Сент-Луис» и «Колорадо» — «Сан-Хосе». Первые встречи состоятся 26 и 27 апреля.