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09:44 (мск), источник: ТАСС

Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов не смогли пройти первый раунд плей-офф

ТАСС, 25 апреля. «Каролина» на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3 во втором овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграла в серии до четырех побед. Впервые в истории НХЛ победители всех четырех дивизионов по итогам регулярного чемпионата не смогли преодолеть стартовую стадию розыгрыша Кубка Стэнли.

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«Вашингтон» выиграл Столичный дивизион. Ранее участие в плей-офф завершили «Тампа» (Атлантический), «Калгари» (Тихоокеанский) и «Нэшвилл» (Центральный).

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Кроме этого, «Калгари» и «Тампа» победили в Западной и Восточной конференциях соответственно. Хоккеисты последней также завоевали Президентский кубок, став лучшим клубом регулярного чемпионата.

В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (30-я минута), Тейво Теравайнен (37), Джордан Стаал (43) и Брок Макгинн (92). У «Вашингтона» отличились Андре Бураковски (3), Том Уилсон (7) и Евгений Кузнецов (34).

«Каролина» стала 13-й командой в истории НХЛ и второй за текущий сезон, которая смогла отыграть отставание в несколько шайб в седьмой игре серии первого раунда плей-офф. «Каролина» также пятый раз подряд победила в седьмых матчах. Нападающий «Каролины» Джастин Уильямс, отметившийся передачей, улучшил свой рекорд по очкам в седьмых играх серий — теперь на его счету 15 (7+8) очков.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин и защитник команды Дмитрий Орлов отметились результативными передачами. Таким образом, «Вашингтон» сложил с себя полномочия действующего обладателя Кубка Стэнли. Трофей был завоеван командой в прошлом сезоне впервые в ее истории. В финале «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 4−1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». В других парах сыграют «Коламбус» — «Бостон», «Даллас» — «Сент-Луис» и «Колорадо» — «Сан-Хосе». Первые встречи состоятся 26 и 27 апреля.

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