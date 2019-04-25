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08:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» в овертайме победили «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ и вышли в четвертьфинал.

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Встреча, состоявшаяся в среду в Вашингтоне, завершилась волевой победой гостей — 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Себастьян Ахо (30-я минута), Теуво Терявяйнен (37), Джордан Стаал (43) и Брок Макгинн (93). У «Кэпиталз» отличились Андре Бураковски (3), Том Уилсон (7) с передач Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, и Евгений Кузнецов (34).

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Каролины». Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» завершил борьбу в плей-офф НХЛ в текущем сезоне.

В четвертьфинале «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», который оказался сильнее «Питтсбурга».

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
3:4ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала25.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
02:13Андре Бураковски
06:23Том Уилсон(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
13:39Грег Маккег
16:58Никлас II Бэкстрем
2-й период
28:35Джордан Мартинук
29:51Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
33:22Евгений Кузнецов(Карл Хагелин)
36:37Теуво Терявяйнен(Брок Макгинн, Бретт Песке)
3-й период
42:56Джордан Стаал(Джейкоб Славин)
Овертайм
82:02Саку Мяеналанен
91:05Брок Макгинн(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
Лучшие игроки матча
Брок Макгинн (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Андре Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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