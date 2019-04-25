«Вашингтон» проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли

Встреча, состоявшаяся в среду в Вашингтоне, завершилась волевой победой гостей — 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Себастьян Ахо (30-я минута), Теуво Терявяйнен (37), Джордан Стаал (43) и Брок Макгинн (93). У «Кэпиталз» отличились Андре Бураковски (3), Том Уилсон (7) с передач Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, и Евгений Кузнецов (34).