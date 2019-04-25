«Вашингтон» проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» в овертайме победили «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче серии 1/8 финала
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» в овертайме победили «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче серии 1/8 финала
Встреча, состоявшаяся в среду в Вашингтоне, завершилась волевой победой гостей — 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Себастьян Ахо (30-я минута), Теуво Терявяйнен (37), Джордан Стаал (43) и Брок Макгинн (93). У «Кэпиталз» отличились Андре Бураковски (3), Том Уилсон (7) с передач Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, и Евгений Кузнецов (34).
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Каролины». Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» завершил борьбу в
В четвертьфинале «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», который оказался сильнее «Питтсбурга».
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|02:13
|Андре Бураковски
|06:23
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
|13:39
|Грег Маккег
|16:58
|Никлас II Бэкстрем
|28:35
|Джордан Мартинук
|29:51
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
|33:22
|Евгений Кузнецов(Карл Хагелин)
|36:37
|Теуво Терявяйнен(Брок Макгинн, Бретт Песке)
|42:56
|Джордан Стаал(Джейкоб Славин)
|82:02
|Саку Мяеналанен
|91:05
|Брок Макгинн(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
Брок Макгинн (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Андре Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1