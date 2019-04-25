Кубок Стэнли написал послание Овечкину
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В официальном
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В официальном
«Дорогой Ови, я не говорю прощай, я говорю до встречи. Твой Кубок Стэнли», — обратился трофей к российскому форварду.
Сегодня ночью «Вашингтон» в седьмом матче уступил соперникам из «Каролины» и выбыл из борьбы за главный трофей Национальной хоккейной лиги. «Каролина» в полуфинале конференции сыграет c «Нью-Йорк Айлендерс».
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|02:13
|Андре Бураковски
|06:23
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
|13:39
|Грег Маккег
|16:58
|Никлас II Бэкстрем
|28:35
|Джордан Мартинук
|29:51
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
|33:22
|Евгений Кузнецов(Карл Хагелин)
|36:37
|Теуво Терявяйнен(Брок Макгинн, Бретт Песке)
|42:56
|Джордан Стаал(Джейкоб Славин)
|82:02
|Саку Мяеналанен
|91:05
|Брок Макгинн(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
Брок Макгинн (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Андре Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1