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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кубок Стэнли написал послание Овечкину

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте Кубка Стэнли появилось обращение к Александру Овечкину, после того, как его команда вылетела из плей-офф НХЛ.

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«Дорогой Ови, я не говорю прощай, я говорю до встречи. Твой Кубок Стэнли», — обратился трофей к российскому форварду.

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Сегодня ночью «Вашингтон» в седьмом матче уступил соперникам из «Каролины» и выбыл из борьбы за главный трофей Национальной хоккейной лиги. «Каролина» в полуфинале конференции сыграет c «Нью-Йорк Айлендерс».

Вашингтон Кэпиталз
3:4ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала25.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
02:13Андре Бураковски
06:23Том Уилсон(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
13:39Грег Маккег
16:58Никлас II Бэкстрем
2-й период
28:35Джордан Мартинук
29:51Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
33:22Евгений Кузнецов(Карл Хагелин)
36:37Теуво Терявяйнен(Брок Макгинн, Бретт Песке)
3-й период
42:56Джордан Стаал(Джейкоб Славин)
Овертайм
82:02Саку Мяеналанен
91:05Брок Макгинн(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
Лучшие игроки матча
Брок Макгинн (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Андре Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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