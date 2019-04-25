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09:58 (мск), источник: ТАСС

Овечкин тяжело воспринял поражение от «Каролины» в первом раунде плей-офф НХЛ

ТАСС, 25 апреля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин сказал, что ему тяжело после проигранного седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины». Слова Овечкина приводит издание Washington Post.

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В ночь на четверг «Вашингтон» дома уступил «Каролине» со счетом 3:4 во втором овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ и проиграл в серии (3−4).

«Это тяжело, обе команды устали, игроки провели на льду много минут, — сказал Овечкин. — Первые два периода матча мы вели, это была отличная серия — много жесткости, много разочарования. Это ситуация, когда понимаешь, что сезон окончен. Мы сыграли 82 матча, но в седьмом матче серии плей-офф они забрасывают одну шайбу, и все».

«Вашингтон» сложил с себя полномочия обладателя Кубка Стэнли. Трофей был завоеван командой в прошлом сезоне впервые в ее истории. В финале «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 4−1.

Во втором раунде «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Вашингтон Кэпиталз
3:4ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала25.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
02:13Андре Бураковски
06:23Том Уилсон(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
13:39Грег Маккег
16:58Никлас II Бэкстрем
2-й период
28:35Джордан Мартинук
29:51Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
33:22Евгений Кузнецов(Карл Хагелин)
36:37Теуво Терявяйнен(Брок Макгинн, Бретт Песке)
3-й период
42:56Джордан Стаал(Джейкоб Славин)
Овертайм
82:02Саку Мяеналанен
91:05Брок Макгинн(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
Лучшие игроки матча
Брок Макгинн (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Андре Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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