Овечкин тяжело воспринял поражение от «Каролины» в первом раунде плей-офф НХЛ

В ночь на четверг «Вашингтон» дома уступил «Каролине» со счетом 3:4 во втором овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ и проиграл в серии (3−4).

«Это тяжело, обе команды устали, игроки провели на льду много минут, — сказал Овечкин. — Первые два периода матча мы вели, это была отличная серия — много жесткости, много разочарования. Это ситуация, когда понимаешь, что сезон окончен. Мы сыграли 82 матча, но в седьмом матче серии плей-офф они забрасывают одну шайбу, и все».