Овечкин: В вылете «Вашингтона» из плей-офф виновата вся команда

«Это такая ситуация, когда сезон закончился, и вы это понимаете. Очевидно, что ребята из нашей команды были в разном положении — тяжелые времена, хорошие времена. И мы никогда не говорили: это была его ошибка или чья-то ошибка. Это была наша ошибка. Мы не довели дело до конца. Порой мы не играли правильно», — сказал Овечкин, чьи слова приводит Washington Post.