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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин: В вылете «Вашингтона» из плей-офф виновата вся команда

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что вылет его клуба из плей-офф НХЛ в первом раунде является не персональной ошибкой кого-то из игроков, а общей проблемой всей команды.

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Источник: AP 2019

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» в среду проиграл «Каролине» (3:4) в решающем седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф и завершил борьбу за трофей в этом сезоне.

«Это такая ситуация, когда сезон закончился, и вы это понимаете. Очевидно, что ребята из нашей команды были в разном положении — тяжелые времена, хорошие времена. И мы никогда не говорили: это была его ошибка или чья-то ошибка. Это была наша ошибка. Мы не довели дело до конца. Порой мы не играли правильно», — сказал Овечкин, чьи слова приводит Washington Post.

«Мы сражаемся в 82 матчах, и в седьмой игре они забивают один гол. И возникает ситуация, когда все разочарованы и в отчаянии — особенно после прошлого года», — отметил россиянин.

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