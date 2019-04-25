Овечкин: В вылете «Вашингтона» из плей-офф виновата вся команда
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что вылет его клуба из
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что вылет его клуба из
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» в среду проиграл «Каролине» (3:4) в решающем седьмом матче серии 1/8 финала
«Это такая ситуация, когда сезон закончился, и вы это понимаете. Очевидно, что ребята из нашей команды были в разном положении — тяжелые времена, хорошие времена. И мы никогда не говорили: это была его ошибка или
«Мы сражаемся в 82 матчах, и в седьмой игре они забивают один гол. И возникает ситуация, когда все разочарованы и в отчаянии — особенно после прошлого года», — отметил россиянин.