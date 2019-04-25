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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джиордано и Симмондс претендуют на «Марк Мессье Трофи» в текущем сезоне НХЛ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Защитник «Калгари» Марк Джиордано, нападающий «Нэшвилла» Уэйн Симмондс и форвард «Каролины» Джастин Уильямс вошли в тройку претендентов на награду «Марк Мессье Трофи», которая по итогам сезона НХЛ вручается игроку, лучше остальных проявившему лидерские качества на льду и за его пределами, сообщается на официальном сайте лиги.

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Отмечается, что шестикратный обладатель Кубка Стэнли Мессье собрал предложения от команд и персонала лиги, но сам принял окончательное решение о трех финалистах и победителе. Обладателя награды назовут 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Лас-Вегасе.

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В текущем сезоне НХЛ Джиордано установил личные рекорды по передачам (57) и очкам (74), а также занял первое место в лиге по показателю полезности («+39»). В партнерстве с советом Калгари по образованию в 2014 году он запустил программу «Команда Джиордано», чтобы рекламировать здоровый образ жизни и развитие лидерских качеств в пяти самых нуждающихся школах города. Акция привлекла более 400 тысяч долларов и повлияла на жизнь 2,9 тысячи учеников. Джиордано принимал участие и в других общественных мероприятиях, среди которых, в частности, командная программа грамотности.

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Симмондс достиг рубежа в 800 матчей, играя в этом сезоне в составе «Нэшвилла» и «Филадельфии». В качестве члена совета директоров фонда юношеского хоккея Эда Снайдера форвард шестой год подряд посещал хоккейные школы и общался с учениками. Симмондс был почетным председателем ежегодного благотворительного турнира по гольфу и его самым крупным жертвователем. В родном Скарборо Симмондс продолжил собирать средства в рамках программы Wayne’s Road Hockey Warriors, в ходе акции предоставлял снятую им ложу на арене «Филадельфии» для военных.

Уильямс с сентября исполняет роль капитана «Каролины», которая вышла в плей-офф и в первом раунде выбила действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон». Нападающий в седьмой раз в карьере достиг отметки в 50 набранных очков. Уильямс участвует в развитии детского хоккея в Северной Каролине. Он помогал тренировать детскую команду «Харрикейнз» (игроки до 10 лет) и ассистировал во время мероприятий с участием девочек. В своем родном Коборге Уильямс провел ежегодный летний лагерь развития, средства от которого были направлены на благотворительность.

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