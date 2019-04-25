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21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе»

НХЛ принесла извинения генеральному менеджеру «Вегаса» Джорджу Макфи, информирует Complete Hockey News.

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Источник: AP 2019

В лиге признали ошибки в судействе седьмого матча первого раунда против «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители НХЛ заявили, что удаления Коди Икина на пять минут было ошибочным. Он получил штраф за атаку против Джо Павелски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также стало известно, что арбитр этого матча Эрик Ферлэтт не будет работать во втором раунде.

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