НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе»

Источник: AP 2019

В лиге признали ошибки в судействе седьмого матча первого раунда против «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).

Представители НХЛ заявили, что удаления Коди Икина на пять минут было ошибочным. Он получил штраф за атаку против Джо Павелски.