НХЛ извинилась перед генеральным менеджером «Вегаса» за судейство матча с «Сан-Хосе»
НХЛ принесла извинения генеральному менеджеру «Вегаса» Джорджу Макфи, информирует Complete Hockey News.
НХЛ принесла извинения генеральному менеджеру «Вегаса» Джорджу Макфи, информирует Complete Hockey News.
В лиге признали ошибки в судействе седьмого матча первого раунда против «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).
Представители НХЛ заявили, что удаления Коди Икина на пять минут было ошибочным. Он получил штраф за атаку против Джо Павелски.
Также стало известно, что арбитр этого матча Эрик Ферлэтт не будет работать во втором раунде.