«Бостон» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса»

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В составе победителей дублем отметился Чарли Койл (56-я и 66-я (ОТ) минуты).

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Еще одну шайбу забросил Ноэл Эчари (11). У проигравших отличились Брэндон Дубински (47:39) и Пьер-Люк Дюбуа (47:52).

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам. Лучшим игроком матча стал Койл (2+0). Второй звездой встречи был признан голкипер «Бостона» Туукка Раск (20 сейвов), третьей — форвард хозяев Маркус Юханссон (0+2).

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Следующая встреча вновь пройдет на домашней площадке лидера противостояния. Матч намечен на 28 апреля. В первом раунде плей-офф «Бостон» оказался сильнее «Торонто» (4−3), а «Коламбус» обыграл «Тампу» (4−0).