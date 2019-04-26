«Бостон» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса»
ТАСС, 26 апреля. «Бостон» обыграл «Коламбус» в первом домашнем матче второго раунда
ТАСС, 26 апреля. «Бостон» обыграл «Коламбус» в первом домашнем матче второго раунда
В составе победителей дублем отметился Чарли Койл (56-я и 66-я (ОТ) минуты).
Еще одну шайбу забросил Ноэл Эчари (11). У проигравших отличились Брэндон Дубински (47:39) и
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам. Лучшим игроком матча стал Койл (2+0). Второй звездой встречи был признан голкипер «Бостона» Туукка Раск (20 сейвов), третьей — форвард хозяев Маркус Юханссон (0+2).
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Следующая встреча вновь пройдет на домашней площадке лидера противостояния. Матч намечен на 28 апреля. В первом раунде
|Брюс Кэссиди
|Джон Торторелла
|Туукка Раск
|Сергей Бобровский
|03:19
|Скотт Харрингтон
|04:37
|Командный штраф
|09:20
|Чарли Койл
|10:34
|Ноэль Аккьяри(Чарли Макэвой)
|22:56
|Райли Нэш
|25:16
|Давид Крейчи
|34:47
|Патрис Бержерон
|38:48
|Зак Веренски
|41:20
|Бун Дженнер
|47:39
|Брэндон Дубински(Райли Нэш, Сет Джонс)
|47:52
|Пьер-Люк Дюбуа(Артемий Панарин, Сет Джонс)
|55:25
|Чарли Койл(Маркус Юханссон, Тори Краг)
|65:15
|Чарли Койл(Маркус Юханссон, Дэнтон Хейнен)
Чарли Койл (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0