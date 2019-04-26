Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ3
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
25.04
Вашингтон КэпиталзОТ3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
27.04
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов?
19Болельщики «Спартака» требуют перемен
09:45 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса»

ТАСС, 26 апреля. «Бостон» обыграл «Коламбус» в первом домашнем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В составе победителей дублем отметился Чарли Койл (56-я и 66-я (ОТ) минуты).

Читайте также
Овечкин промахнулся. Кубок Стэнли лишился фаворитов и ведущих звезд

Еще одну шайбу забросил Ноэл Эчари (11). У проигравших отличились Брэндон Дубински (47:39) и Пьер-Люк Дюбуа (47:52).

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам. Лучшим игроком матча стал Койл (2+0). Второй звездой встречи был признан голкипер «Бостона» Туукка Раск (20 сейвов), третьей — форвард хозяев Маркус Юханссон (0+2).

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Следующая встреча вновь пройдет на домашней площадке лидера противостояния. Матч намечен на 28 апреля. В первом раунде плей-офф «Бостон» оказался сильнее «Торонто» (4−3), а «Коламбус» обыграл «Тампу» (4−0).

Во время загрузки произошла ошибка.
Бостон Брюинз
3:2ОТ
1:0, 0:0, 1:2
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала26.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжон Торторелла
Вратари
Туукка РаскСергей Бобровский
1-й период
03:19Скотт Харрингтон
04:37Командный штраф
09:20Чарли Койл
10:34Ноэль Аккьяри(Чарли Макэвой)
2-й период
22:56Райли Нэш
25:16Давид Крейчи
34:47Патрис Бержерон
38:48Зак Веренски
3-й период
41:20Бун Дженнер
47:39Брэндон Дубински(Райли Нэш, Сет Джонс)
47:52Пьер-Люк Дюбуа(Артемий Панарин, Сет Джонс)
55:25Чарли Койл(Маркус Юханссон, Тори Краг)
Овертайм
65:15Чарли Койл(Маркус Юханссон, Дэнтон Хейнен)
Лучшие игроки матча
Чарли Койл (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Клуб НХЛ «Сан-Хосе» подписал контракт с российским форвардом
Ильиных: Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире? Безусловно
Гагарин спорта СССР. 90 лет со дня рождения первой чемпионки ОИ
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
Экс-чемпиону мира предложили подраться с Владимиром Кличко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь