Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» обыграли «Даллас Старз» в первом матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» обыграли «Даллас Старз» в первом матче четвертьфинальной серии
Игра, прошедшая в четверг в
По окончании встречи Тарасенко был признан первой звездой матча.
Следующий матч серии до четырех побед состоится в субботу в
|Крэйг Беруби
|Джим Монтгомери
|Джордан Биннингтон
|Бен Бишоп
|05:57
|Робби Фаббри(Иван Барбашев, Колтон Парэйко)
|26:37
|Джейми Бенн
|30:25
|Джейсон Спецца(Йон Клингберг, Матс Цуккарелло)
|37:55
|Роман Полак
|38:03
|Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн, Алекс Пьетранджело)
|41:09
|Карл Гуннарссон
|43:51
|Владимир Тарасенко
|52:22
|Алекс Пьетранджело
|52:22
|Винс Данн
|52:22
|Винс Данн
|52:22
|Блэйк Комо
|52:22
|Эса Линделл
|52:22
|Блэйк Комо
|57:02
|Алекс Пьетранджело
|57:43
|Джейми Бенн(Роопе Хинтс)
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Робби Фаббри (Сент-Луис Блюз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0