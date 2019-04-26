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10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» обыграли «Даллас Старз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

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Игра, прошедшая в четверг в Сент-Луисе, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе «Блюз» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (39-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Робби Фаббри (6). Авторами голов у «Старз» стали Джейсон Спецца (31) и Джейми Бенн (58).

По окончании встречи Тарасенко был признан первой звездой матча.

Следующий матч серии до четырех побед состоится в субботу в Сент-Луисе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сент-Луис Блюз
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала26.04.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжим Монтгомери
Вратари
Джордан БиннингтонБен Бишоп
1-й период
05:57Робби Фаббри(Иван Барбашев, Колтон Парэйко)
2-й период
26:37Джейми Бенн
30:25Джейсон Спецца(Йон Клингберг, Матс Цуккарелло)
37:55Роман Полак
38:03Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн, Алекс Пьетранджело)
3-й период
41:09Карл Гуннарссон
43:51Владимир Тарасенко
52:22Алекс Пьетранджело
52:22Винс Данн
52:22Винс Данн
52:22Блэйк Комо
52:22Эса Линделл
52:22Блэйк Комо
57:02Алекс Пьетранджело
57:43Джейми Бенн(Роопе Хинтс)
Лучшие игроки матча
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Робби Фаббри (Сент-Луис Блюз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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