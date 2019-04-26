Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Игра, прошедшая в четверг в Сент-Луисе, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе «Блюз» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (39-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Робби Фаббри (6). Авторами голов у «Старз» стали Джейсон Спецца (31) и Джейми Бенн (58).